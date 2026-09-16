ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Βελτιώσεις και αλλαγές στο myAGRO - Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν, σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ, τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτίωση της πλατφόρμας myAGRO, για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026.

Από την έναρξη της υποβολής της ΕΑΕ 2026 καταγράφονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα ζητήματα, που εντοπίζονται από τους παραγωγούς, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους επαγγελματίες που υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών. Το σύνολο των βασικών θεμάτων επιλύεται, με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα:

Ποσοστό επικάλυψης ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων με τους ΚΑΕΚ

Λαμβάνοντας υπόψη τις καλλιεργητικές και συναλλακτικές πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στα αγροτεμάχια της χώρας, στις περιοχές όπου υπάρχει Κτηματολόγιο σε λειτουργία, όπου και είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην ΕΑΕ 2026 των ΚΑΕΚ των δηλούμενων αγροτεμαχίων, το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων σε σχέση με τον ή τους δηλούμενους ΚΑΕΚ ορίζεται σε 55%.

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται οι ΚΑΕΚ των οποίων οι δηλούμενοι ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα myAGRO επαληθεύονται από το Κτηματολόγιο. Περιλαμβάνονται επίσης και οι ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται για αποδεκτό λόγο, όπως πχ διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του αγροτεμαχίου στο κτηματολόγιο κατόπιν αγοραπωλησίας, δωρεάς ή κληρονομίας, ή διότι πρόκειται για ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη». Για την ορθή αποτύπωση των σχετικών λόγων μη ταυτοποίησης, στην πλατφόρμα myAGRO θα παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον συγκεκριμένο λόγο μη ταυτοποίησης, ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να ελέγχεται η ακρίβεια όσων δηλώνει ο παραγωγός.

Αυτονόητες προϋποθέσεις εφαρμογής του ελάχιστου ποσοστού γεωχωρικής επικάλυψης είναι αφενός ότι το εμβαδόν των δηλούμενων ΚΑΕΚ είναι ίσο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ψηφιοποιούμενης έκτασης στην πλατφόρμα myAGRO, αφετέρου ότι η εν λόγω έκταση δεν δηλώνεται και από άλλο παραγωγό. Επίσης, η θέσπιση του ελάχιστου ποσοστού γεωχωρικήςεπικάλυψης δεν αποκλείει τη διενέργεια επιτόπιων ή διοικητικών ελέγχων, όταν από άλλα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου υπάρχουν ενδείξεις ότι η δήλωση του παραγωγού δεν είναι ειλικρινής.

Η λύση αυτή, που προέκυψε ύστερα από τη συνεχή συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ψηφιακή διασταύρωση των δηλούμενων αγροτεμαχίων με τα δεδομένα του λειτουργούντος Κτηματολογίου και είναι εύλογο να εμφανίζονται δικαιολογημένες αποκλίσεις, οι οποίες αναδείχθηκαν από την επεξεργασία των αιτήσεων. Περαιτέρω, για τη διαμόρφωση της λύσης αυτής λήφθηκαν υπόψη οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της απαίτησης τα διαθέσιμα εκτάρια να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν τον Ιούνιο 2026.

Η φετινή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την ανάδειξη των πραγματικών διαστάσεων μιας σειράς ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιοκτησιακή και γεωχωρικήαποτύπωση των αγροτεμαχίων και τη δρομολόγηση της επίλυσής τους, κατεύθυνση στην οποία το ΥΠΑΑΤ και η ΑΑΔΕ παραμένουν προσηλωμένοι.

Έως τις 25.9.2026 η υποβολή αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής ΕΑΕ 2026 για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως 31 Οκτωβρίου 2026.

Έως τις 30.9.2026 η υποβολή μεταβιβάσεων δικαιωμάτων

Επιπρόσθετα, μετατίθεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των μεταβιβάσεων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης. Η μετάθεση αυτή αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως 30.9.2026, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς (αιτήσεις «Φ5 Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς» και «Φ11 Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς») για θανάτους έως 15.9.2026.

Επίλυση τεχνικών ζητημάτων, νέες απλουστεύσεις στην πλατφόρμα myAGRO

Α. Πρόσβαση στο σύστημα και εξυπηρέτηση χρηστών

Εξουσιοδοτήσεις

Αντιμετωπίστηκαν στο σύνολό τους τα προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά την καταχώρηση και τη διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων, ώστε η πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων χρηστών στις αιτήσεις να πραγματοποιείται απρόσκοπτα.

Συνεργασία με ΚΥΔ και λογιστές

Επιλύθηκαν τα λειτουργικά ζητήματα που αφορούσαν τη χρήση του συστήματος από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους λογιστές, διασφαλίζοντας την ομαλή εξυπηρέτηση των παραγωγών από τα σημεία υποβολής.

Β. Απλούστευση δικαιολογητικών και εντύπων

Κατάργηση της υποχρεωτικότητας δικαιολογητικών

Καταργήθηκε ο έλεγχος υποχρεωτικότητας για σειρά δικαιολογητικών, τα οποία δεν απαιτείται πλέον να προσκομίζονται κατά την υποβολή. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, το έντυπο Ν και το έντυπο Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το ισοζύγιο και η ληξιαρχική πράξη θανάτου ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου.

Κατάργηση υπογραφής και θεώρησης γνησίου υπογραφής για τις εισφορές ΕΛΓΑ

Καταργήθηκε η υποχρέωση εκτύπωσης, υπογραφής και θεώρησης του εντύπου ΕΛΓΑ. Η σχετική επιλογή πραγματοποιείται πλέον εντός της αίτησης. Ταυτόχρονα, είναι σε τελικό στάδιο υλοποίησης η παραγωγή ψηφιακού αρχείου που θα περιέχει τον κωδικό πληρωμής (RF) για τους παραγωγούς που επιλέγουν να καταβάλουν την εισφορά ΕΛΓΑ απευθείας μέσω λογαριασμού και όχι μέσω παρακράτησης από την καταβαλλόμενη ενίσχυση.

Έντυπο Τελών Βόσκησης

Το έντυπο αντικαταστάθηκε από αντίστοιχη επιλογή εντός της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται εκτύπωση και υπογραφή του.

Ψηφιακό αρχείο της αίτησης

Απλοποιήθηκε η παραγωγή του ψηφιακού αρχείου της υποβληθείσας αίτησης, με αποτέλεσμα σαφέστερη και ευκολότερα διαχειρίσιμη μορφή για τον παραγωγό.

Τιμολόγια αγοράς σε τρίτο πρόσωπο

Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα.

Γ. Χάρτες και ψηφιοποίηση

Ταχύτητα φόρτωσης του χάρτη

Εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε, μέσω αναβάθμισης και περαιτέρω παραμετροποίησης του συστήματος, η καθυστέρηση που παρουσιαζόταν κατά τη φόρτωση του χάρτη.

Βελτιώσεις στη χαρτογραφική εφαρμογή

Υλοποιήθηκε δέσμη βελτιώσεων στα εργαλεία χαρτογράφησης: προσθήκη του ΚΑΕΚ στη φόρμα αναζήτησης, δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης πολυγώνου ΚΑΕΚ, διόρθωση του ελέγχου επικαλύψεων για αγροτεμάχια του ίδιου παραγωγού, δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του snapping, προσθήκη κορυφών σε πολύγωνα ψηφιοποίησης, αναζήτηση στον χάρτη με βάση το εποικιστικό αρχείο και αντιγραφή γεωμετρίας από το αντίστοιχο επίπεδο.

Έλεγχος ψηφιοποίησης και ΑΤΑΚ

Αποκαταστάθηκε το ζήτημα που εντοπιζόταν στον έλεγχο ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με το ΑΤΑΚ. Παράλληλα, προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης των τετραγωνικών μέτρων που αφορούν χέρσες, βοσκοτοπικές και δασικές εκτάσεις του εντύπου Ε9.

Μισθωτήρια

Τροποποιήθηκε ο τρόπος καταχώρησης των μισθωτηρίων, ώστε η διαδικασία να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα στοιχεία των ακινήτων και των ιδιοκτητών.

Δ. Δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικού δυναμικού

Καταχώρηση στοιχείων σποροπαραγωγής

Η καταχώρηση των στοιχείων από τα καρτελάκια σπόρων πραγματοποιείται πλέον μαζικά, μέσω φόρτωσης αρχείου Excel.

Θέματα καλλιεργειών

Επιλύθηκαν τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί κατά τη δήλωση των καλλιεργειών, ως προς τις προσθήκες, τις αφαιρέσεις και τους ελέγχους επί των αγροτεμαχίων.

Οικολογικά σχήματα

Αντιμετωπίστηκαν επιμέρους ζητήματα που αφορούσαν τη δήλωση των οικολογικών σχημάτων, μεταξύ άλλων ως προς τις καλλιέργειες και την παραμετροποίηση.

Μετακινούμενοι στάβλοι

Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση των μετακινούμενων στάβλων από την περυσινή αίτηση, ώστε τα στοιχεία να μεταφέρονται κανονικά στη νέα δήλωση.

Ε. Λειτουργία του συστήματος

Μετατροπή οριστικών αιτήσεων σε προσωρινές

Επιλύθηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά τη μετατροπή οριστικοποιημένων αιτήσεων σε προσωρινές.

Εκκρεμότητες μετά τη μεταφορά δεδομένων

Αποκαταστάθηκαν τα θέματα που προέκυψαν μετά τη μεταφορά των δεδομένων από τις περυσινές αιτήσεις, ειδικότερα ως προς το είδος του μισθωτηρίου, τα στοιχεία επικοινωνίας και την απαλοιφή ενστάσεων.

ΣΤ. Κάρτα Αγρότη

Σε συνεργασία με τις τράπεζες, η ΑΑΔΕ έχει διαθέσει την αναγκαία ασφαλή διαλειτουργικότητα για την Κάρτα Αγρότη.

Ζ. Θέματα σε εξέλιξη

Παραμετρικά της αίτησης

Έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες αλλαγές στα σημεία όπου εντοπίστηκαν προβλήματα στα παραμετρικά της αίτησης. Η παρακολούθηση και η περαιτέρω βελτίωση συνεχίζονται.

Υποβολή αιτήσεων για αποβιώσαντες γεωργούς

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν ανακύψει στο παρελθόν, με σκοπό τη διευκόλυνση κληρονόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει τα κληρονομικά τους ζητήματα, θα δοθεί η επιλογή να υποβάλουν την ΕΑΕ 2026 για λογαριασμό γεωργού που απεβίωσε μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης (υπόδειγμα Φ5 ή Φ11). Η σχετική ψηφιακή υλοποίηση είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η καταγραφή και η αντιμετώπιση των θεμάτων συνεχίζεται σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.