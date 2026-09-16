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Πέτρος Παππάς: Να αρθούν οι αποκλεισμοί από το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»
Πολιτική
09:13 - 16 Σεπ 2026

Πέτρος Παππάς: Να αρθούν οι αποκλεισμοί από το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»

Reporter.gr Newsroom
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Κοινοβουλευτική Αναφορά προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πέτρος Παππάς, με αφορμή την υπ’ αρ. πρωτ. 1051/15.09.2026 επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σχετικά με προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

Στην επιστολή της, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφέρει ότι, μετά την έναρξη των αιτήσεων για το μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, έχει δεχθεί διαμαρτυρίες από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που αναδεικνύονται είναι οι περιορισμοί ως προς τις πιστοποιήσεις αναπηρίας που γίνονται αποδεκτές, τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και το ηλικιακό όριο των 67 ετών. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του ορίου ηλικίας στα 75 έτη για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις που λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα.

Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα στη λειτουργία του helpdesk, με αναφορές ότι η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της συνεχώς κατειλημμένης γραμμής.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής παρέμβασής του, ο Πέτρος Παππάς ζητά από την αρμόδια Υπουργό να εξετάσει τα αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και να ενημερώσει τη Βουλή για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει.

Σε δήλωσή του, ο Πέτρος Παππάς επισημαίνει:

«Ο Προσωπικός Βοηθός είναι ένας θεσμός που συνδέεται άμεσα με την ανεξάρτητη διαβίωση, την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή. Δεν πρέπει άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη υποστήριξης να μένουν εκτός του προγράμματος εξαιτίας διοικητικών προϋποθέσεων, περιοριστικών κριτηρίων ή τεχνικών δυσλειτουργιών. Οι επισημάνσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. χρειάζεται να εξεταστούν άμεσα και το θεσμικό πλαίσιο να προσαρμοστεί, ώστε η πρόσβαση στον Προσωπικό Βοηθό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία.»

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου, με στόχο κανένα άτομο με αναπηρία, χρόνια ή σπάνια πάθηση που έχει πραγματική ανάγκη προσωπικής βοήθειας να μη στερείται την πρόσβαση στην υπηρεσία.

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