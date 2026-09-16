Τουρισμός: Στo Ινδικό «ραντάρ» η ελληνική αγορά

Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και decision makers της αγοράς ταξιδιών της Ινδίας αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα για το TAFI Convention 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2026.

Ουσιαστικά η επιλογή της Ελλάδας και ειδικότερα της Ρόδου ως host destination του συνεδρίου από την Travel Agents Federation of India (TAFI), μιας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τη χώρα. Κι αυτό σε μία συγκυρία κατά την οποία η ινδική εξερχόμενη ταξιδιωτική αγορά παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική και η Ελλάδα επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές υψηλού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Connecting Legacies, Crafting Futures», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της TAFI. Αφενός, δηλαδή, να τιμήσει την κληρονομιά τεσσάρων δεκαετιών και αφετέρου να στρέψει το βλέμμα στις ευκαιρίες και τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των ταξιδιών.

Υπογραμμίζεται ότι παρακαταθήκη για την επιτυχία του TAFI Convention 2026 αποτελεί το γεγονός ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι ταξιδιωτικών γραφείων, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και DMCs, καθώς και στελέχη του ευρύτερου ταξιδιωτικού κλάδου της Ινδίας. Το Convention φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης τουριστικής και επιχειρηματικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας.

Η ινδική αγορά στο «ραντάρ» του ελληνικού τουρισμού

Έτσι, με βάση σχετική ανακοίνωση, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της εκδήλωσης που συνδυάζει συνεδριακές εργασίες, networking και B2B meetings με επίσημα events και δράσεις γνωριμίας με τον προορισμό της Ελλάδας αλλά και της Ρόδου, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες της ινδικής αγοράς να γνωρίσουν τις προοπτικές της χώρας, πέραν του παραδοσιακού μοντέλου των θερινών διακοπών. Ουσιαστικά παρουσιάζονται οι προοπτικές της Ελλάδας για πολιτιστικά ταξίδια, γαμήλιο τουρισμό, οργανωμένες ομάδες, luxury travel, incentives, events και MICE. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν στην Ινδία έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για την ανάπτυξη και πώληση νέων προγραμμάτων για τη χώρα.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση θα έχει το B2B Networking Programme του TAFI Convention 2026, το οποίο θα φέρει σε απευθείας επαφή επαγγελματίες της ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς με εκπροσώπους ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι συναντήσεις θα δώσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις και τις περιοχές της χώρας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν απευθείας σε Ινδούς travel agents και tour operators ξενοδοχεία, προορισμούς και ταξιδιωτικές προτάσεις, αλλά και να συζητήσουν τη δυνατότητα ένταξής τους σε προγράμματα που απευθύνονται στο ταξιδιωτικό κοινό της Ινδίας.

Διευρυμένο πρόγραμμα γνωριμίας με ελληνικούς προορισμούς

Παράλληλα, μέσα από τα Pre & Post Convention Programmes, οι Ινδοί πράκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία ευρύτερη εικόνα της πολυμορφίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στην Αθήνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικά αξιοθέατα, καθώς και εξειδικευμένα inspections σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και επιλεγμένους χώρους, ενώ οι επισκέψεις στους Δελφούς, την Αράχωβα και τη Στερεά Ελλάδα διευρύνουν τη γνωριμία των συμμετεχόντων με το πολιτιστικό, ορεινό και φυσιολατρικό τουριστικό προϊόν της χώρας.

Επισημαίνεται ότι κομβικό ρόλο στην οργάνωση και επιχειρησιακή υλοποίηση του Convention και των παράλληλων προγραμμάτων στην Ελλάδα έχει η WOTF Group, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ινδική incoming αγορά, στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο Συνέδριο ο πρόεδρος της TAFI κ. Abbas Moiz δήλωσε :

«Η επιλογή της Ελλάδας και της Ρόδου ως προορισμού για το επετειακό συνέδριο των 40 χρόνων της TAFI αποτελεί για εμάς τόσο μία στρατηγική όσο και μία ιδιαίτερα ξεχωριστή επιλογή. Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες προοπτικές στην αγορά εξερχόμενου τουρισμού της Ινδίας, προσφέροντας στους Ινδούς ταξιδιώτες έναν εξαιρετικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, φιλοξενίας, φυσικής ομορφιάς και ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Για εμάς, το Συνέδριο δεν αφορά απλώς τη μεταφορά των μελών μας σε έναν όμορφο προορισμό. Στόχος είναι να δώσουμε στους Ινδούς ταξιδιωτικούς συμβούλους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Ελλάδα από πρώτο χέρι. Όταν τα μέλη μας ανακαλύπτουν προσωπικά έναν προορισμό, επιστρέφουν με τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό που απαιτούνται για να τον προτείνουν στους πελάτες τους και να συμβάλουν στη δημιουργία μεγαλύτερης ζήτησης για τον συγκεκριμένο προορισμό.

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι ταξιδιωτικές ροές μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας αναπτύσσονται και οι ευκαιρίες είναι σημαντικές, αντιμετωπίζουμε το Συνέδριο ως μία πλατφόρμα για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο ταξιδιωτικών κοινοτήτων μας. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες, να ενθαρρύνουμε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να οικοδομήσουμε μία ισχυρότερη γέφυρα μεταξύ της ινδικής και της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Καθώς η TAFI συμπληρώνει 40 χρόνια πορείας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει καταλληλότερο τόπο από τη Ρόδο — έναν προορισμό που αποτελεί ο ίδιος διαχρονικό σημείο συνάντησης και σύνδεσης πολιτισμών και λαών.

Προσβλέπουμε στο Συνέδριο αυτό ως την αφετηρία για μία ακόμη ισχυρότερη και πιο μακροχρόνια τουριστική συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας.»

ΟΑπό την πλευρά του ο Νίκος Καβαλιέρος, Managing Partner της WOTF Group, σχολιάζοντας το συνέδριο τόνισε :

«Η επιλογή της Ελλάδας για τη διοργάνωση του TAFI Convention 2026 αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την ελληνική τουριστική αγορά. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες του τουρισμού από την Ινδία θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο, την Αθήνα και άλλους ελληνικούς προορισμούς, αλλά κυρίως να συναντήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις του ελληνικού τουρισμού. Στόχος μας είναι η διοργάνωση αυτή να αφήσει μία ουσιαστική εμπορική παρακαταθήκη, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και περισσότερα ταξιδιωτικά προγράμματα από την Ινδία προς την Ελλάδα.»

Η TAFI

Σημειώνεται ότι η Travel Agents Federation of India (TAFI) αποτελεί μία από τις κορυφαίες εθνικές ενώσεις της Ινδίας, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των ταξιδιωτικών πρακτόρων και συμβούλων ταξιδιών σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδρύθηκε το 1986 και έκτοτε έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική και δεοντολογική ανάπτυξη του ταξιδιωτικού κλάδου της Ινδίας, ενώ αναγνωρίζεται ως μία ισχυρή φωνή εκπροσώπησης της κοινότητας των ταξιδιωτικών γραφείων.

Η TAFI συσπειρώνει επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών αναψυχής και των επαγγελματικών ταξιδιών, του εξερχόμενου και του εσωτερικού τουρισμού, των αεροπορικών ταξιδιών, της κρουαζιέρας, του κλάδου MICE καθώς και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα ταξίδια και τον τουρισμό.

Μέσω του εκτεταμένου δικτύου μελών της σε ολόκληρη την Ινδία, η TAFI παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης, επαγγελματικής ανάπτυξης, θεσμικής εκπροσώπησης του κλάδου και συνεργασίας με αεροπορικές εταιρείες, οργανισμούς τουρισμού, εταιρείες τεχνολογίας, επιχειρήσεις φιλοξενίας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Καθώς η ταξιδιωτική βιομηχανία της Ινδίας διέρχεται μία περίοδο ταχύτατου μετασχηματισμού, υπό την επίδραση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συμπεριφορών και της ανάπτυξης του τουρισμού εμπειριών, η TAFI επικεντρώνεται στην υποστήριξη των μελών της, ώστε να παραμένουν επίκαιρα, ανταγωνιστικά και κατάλληλα προετοιμασμένα για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση και τους φορείς της αγοράς για ζητήματα που επηρεάζουν τον ταξιδιωτικό κλάδο.

Το 2026 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την TAFI, καθώς συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων δεκαετιών εκπροσώπησης και διασύνδεσης της ταξιδιωτικής κοινότητας της Ινδίας, η TAFI διοργανώνει το επετειακό της συνέδριο στη Ρόδο, από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από την Ινδία και διεθνείς εταίρους από τον χώρο του τουρισμού.

Επίσης WOTF Group αποτελεί εταιρεία στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές εμπειρίες. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εξατομικευμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων για προορισμούς στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ομαδικά ταξίδια, ταξίδια MICE, ταξίδια κινήτρων (incentive trips), διακοπές, οικογενειακά ταξίδια και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η WOTF GROUP συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων, από πολυτελή resorts έως πιο οικονομικές επιλογές διαμονής. Αναλαμβάνει επίσης ταξιδιωτικές διευθετήσεις που περιλαμβάνουν αεροπορικές πτήσεις, transfers και επίγειες μεταφορές.