Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί μετά από μαραθώνια απολογία

Την προφυλάκιση των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Η κατηγορούμενη γιατρός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται.

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι η ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και ότι «όλα έγιναν νόμιμα».

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φέρεται να κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της γιατρού.

Σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου επιχειρηματολόγησε σχετικά με το δικό του χρονολόγιο και τις μετακινήσεις του την ημέρα του συμβάντος. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου, στον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση στις 16:06, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

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Ενδείξεις για απόπειρα συγκάλυψης

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από τη θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξεία επιπλοκή στον οργανισμό του. Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και η έρευνα της Αστυνομίας αποδείκνυουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία.

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