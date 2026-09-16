ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί μετά από μαραθώνια απολογία
Ειδήσεις
08:23 - 16 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί μετά από μαραθώνια απολογία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την προφυλάκιση των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ωρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Η κατηγορούμενη γιατρός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται.

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι η ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και ότι «όλα έγιναν νόμιμα».

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φέρεται να κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της γιατρού.

Σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου επιχειρηματολόγησε σχετικά με το δικό του χρονολόγιο και τις μετακινήσεις του την ημέρα του συμβάντος. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου, στον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση στις 16:06, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlggvbbfgtnt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ενδείξεις για απόπειρα συγκάλυψης

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από τη θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξεία επιπλοκή στον οργανισμό του. Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και η έρευνα της Αστυνομίας αποδείκνυουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgh3i0lgw2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ειδήσεις

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»
Ανεμοδείκτης

Η μοιραία απόφαση Μητσοτάκη να καταργήσει τους «Ράμπο της Υγείας»

Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειδήσεις

Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας
Πολιτική

Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Πολιτική
16/09/2026 - 12:59

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/09/2026 - 12:59

Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Ναυτιλία
16/09/2026 - 12:49

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:15

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οικονομία
16/09/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:08

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/09/2026 - 12:06

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 12:02

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 11:58

Νέες βελτιώσεις στο myAGRO – Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ, μετάθεση ημερομηνιών

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:44

Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:43

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Ανεμοδείκτης
16/09/2026 - 11:40

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Πολιτική
16/09/2026 - 11:39

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:36

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:35

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:32

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 11:25

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Εργασιακά
16/09/2026 - 11:16

Ενισχύονται οι προσλήψεις εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 11:04

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:44

Βρετανία: Στο 3,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:41

Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει $100 δισ. επιπλέον για καύσιμα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/09/2026 - 10:26

Η Alpha Bank στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με δωρεά σε έξι κοινωνικούς φορείς

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 10:22

ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον

Πολιτική
16/09/2026 - 10:21

Ζαχαράκη για σχολικά κενά: Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Magazino
16/09/2026 - 10:05

Το «Νήμα του Χρόνου» του Φίλιππου Ζάχαρη παρουσιάζεται στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 09:53

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Fed για τα επιτόκια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ