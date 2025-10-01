Η φόρα του Αναστασόπουλου και η κούρσα για τη δεύτερη θέση στις εκλογές του ΔΣΑ

Επειτα από πολλά χρόνια και με τη λήξη της δεύτερης θητείας του Δημήτρη Βερβεσού, οι επικείμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας φαίνεται ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από πολύ νωρίς μπήκε στην κούρσα ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Με τον Δικηγόρο» και φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίον έχει μέχρι στιγμής κινηθεί, αποδίδει και του δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα. Στους δικηγορικούς κύκλους θεωρείται φαβορί, ενώ κατά πληροφορίες οι σφυγμομετρήσεις στον κλάδο επιβεβαιώνουν αυτή την παράσταση νίκης.

Κατά τα φαινόμενα, ο Αναστασόπουλος, έχοντας διαφυλάξει ένα μετριοπαθές και σοβαρό προφίλ, θα μπει δυναμικά στο δεύτερο γύρο, όπου παραμένει δυσδιάκριτο ποιος θα είναι ο αντίπαλός του, αφού με σχετικά μικρά ποσοστά παλεύουν οι άλλοι υποψήφιοι, Θανάσης Καμπαγιάννης, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Αλέξανδρος Μαντζούτσος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος…