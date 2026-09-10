Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά δηλώνει πλέον ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος θα στηρίξει το νέο κόμμα που ιδρύει ο πρώην πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega, ο κ. Τζαβάρας άφησε ανοιχτό το αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, αλλά δήλωσε πως στηρίζει το νέο εγχείρημα.

«Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα έχει ένα μεγαλείο το οποίο είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που έχει η Νέα Δημοκρατία, όπως την έχει ιδρύσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Τζαβάρας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στενών συνεργατών του. Επέκρινε επίσης τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, λέγοντας πως αντί για μεταρρυθμίσεις παρουσιάστηκαν μόνο παροχές προς εξαγορά ψήφων:

«Ο πρωθυπουργός και οι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν εξ ονόματός του, έχουν αποδυθεί σε έναν υπέρ πάντων αγώνα για να διατηρήσουν και την επόμενη τετραετία στην εξουσία. Να έχουν δηλαδή το δικαίωμα της διακυβέρνησης του τόπου και την επόμενη τετραετία. Αυτό αποδείχθηκε από το περιεχόμενο των προτάσεων που έγιναν, όπου αυτό που πλεόνασε ήταν η προσφορά στον λαό. Ψηφίστε μας και θα σας δώσουμε αυτά και όχι η ανάκτηση του χαμένου καιρού και του απολεσθέντος δρόμου για τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας, που αφορούν την εξυγίανση της δημόσιας σφαίρας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα εθνικά θέματα. Μια σειρά ζητήματα, την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, για να είμαι και συγκεκριμένος, που έχουν εξευτελίσει τη ζωή δυόμισι εκατομμυρίων ανθρώπων».

Και κλείνοντας σημείωσε: «Αυτό για το οποίο μπορώ να αγωνιστώ είναι οι εκλογές να γίνουν κάτω από τους καλύτερους δυνατούς, τους πιο έντιμους και τους πιο ειλικρινείς όρους ενημέρωσης του πολίτη. Και όταν κάποιος μας λέει ότι πρέπει το πρωταρχικό να είναι η επιβίωση, μας καθιστά κατώτερους της αξίας του να είμαστε πολίτες. Γιατί θα σας πω και θα σας θυμίσω τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, μιας και είστε αγωνίστρια και στα γυναικεία θέματα, ένα, μια ομάδα γυναικών το 1910 αν θυμάμαι, Έλεν, Έλεν Τοντ τη λέγανε αυτή την αγωνίστρια, που είχε κάνει αυτό το κίνημα του Bread and Roses.

Ψωμί και τριαντάφυλλα. Και διεκδικούσε και το ψωμί για την επιβίωση, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούσε και το δικαίωμα στην ομορφιά, στην πνευματική καλλιέργεια. Στη δημοκρατία λοιπόν, αυτά δεν είναι αντίπαλα. Γιατί όπως έλεγε αυτό το γνωστό ποίημα, όπως πεινάει το σώμα, το ίδιο πεινάει για τροφή, το ίδιο πεινάει και η καρδιά για δικαιώματα, για αξιοπρέπεια και για πνευματική καλλιέργεια».