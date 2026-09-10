ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά
Πολιτική
18:59 - 10 Σεπ 2026

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά δηλώνει πλέον ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος θα στηρίξει το νέο κόμμα που ιδρύει ο πρώην πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega, ο κ. Τζαβάρας άφησε ανοιχτό το αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, αλλά δήλωσε πως στηρίζει το νέο εγχείρημα.

«Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα έχει ένα μεγαλείο το οποίο είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που έχει η Νέα Δημοκρατία, όπως την έχει ιδρύσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Τζαβάρας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στενών συνεργατών του. Επέκρινε επίσης τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, λέγοντας πως αντί για μεταρρυθμίσεις παρουσιάστηκαν μόνο παροχές προς εξαγορά ψήφων:

«Ο πρωθυπουργός και οι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν εξ ονόματός του, έχουν αποδυθεί σε έναν υπέρ πάντων αγώνα για να διατηρήσουν και την επόμενη τετραετία στην εξουσία. Να έχουν δηλαδή το δικαίωμα της διακυβέρνησης του τόπου και την επόμενη τετραετία. Αυτό αποδείχθηκε από το περιεχόμενο των προτάσεων που έγιναν, όπου αυτό που πλεόνασε ήταν η προσφορά στον λαό. Ψηφίστε μας και θα σας δώσουμε αυτά και όχι η ανάκτηση του χαμένου καιρού και του απολεσθέντος δρόμου για τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας, που αφορούν την εξυγίανση της δημόσιας σφαίρας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα εθνικά θέματα. Μια σειρά ζητήματα, την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, για να είμαι και συγκεκριμένος, που έχουν εξευτελίσει τη ζωή δυόμισι εκατομμυρίων ανθρώπων».

Και κλείνοντας σημείωσε: «Αυτό για το οποίο μπορώ να αγωνιστώ είναι οι εκλογές να γίνουν κάτω από τους καλύτερους δυνατούς, τους πιο έντιμους και τους πιο ειλικρινείς όρους ενημέρωσης του πολίτη. Και όταν κάποιος μας λέει ότι πρέπει το πρωταρχικό να είναι η επιβίωση, μας καθιστά κατώτερους της αξίας του να είμαστε πολίτες. Γιατί θα σας πω και θα σας θυμίσω τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, μιας και είστε αγωνίστρια και στα γυναικεία θέματα, ένα, μια ομάδα γυναικών το 1910 αν θυμάμαι, Έλεν, Έλεν Τοντ τη λέγανε αυτή την αγωνίστρια, που είχε κάνει αυτό το κίνημα του Bread and Roses.

Ψωμί και τριαντάφυλλα. Και διεκδικούσε και το ψωμί για την επιβίωση, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούσε και το δικαίωμα στην ομορφιά, στην πνευματική καλλιέργεια. Στη δημοκρατία λοιπόν, αυτά δεν είναι αντίπαλα. Γιατί όπως έλεγε αυτό το γνωστό ποίημα, όπως πεινάει το σώμα, το ίδιο πεινάει για τροφή, το ίδιο πεινάει και η καρδιά για δικαιώματα, για αξιοπρέπεια και για πνευματική καλλιέργεια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GPO: Tι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική

GPO: Tι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τσίπρας: Σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση του προγράμματός μας από τη ΝΔ
Πολιτική

Τσίπρας: Σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση του προγράμματός μας από τη ΝΔ

Θεοδωρικάκος: Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα
Πολιτική

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

Πολιτική
10/09/2026 - 18:05

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

Σχόλια Αγοράς
10/09/2026 - 17:55

ΧΑ: Ανθεκτικό εν μέσω «φωτιάς» σε πετρέλαιο, επιτόκια, ομόλογα

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 17:53

Fourlis: Έκλεισε η συμφωνία με την DrP Group για τα Holland & Barrett

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/09/2026 - 17:47

ΔΑΑ: Πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η κίνηση – Επενδύσεις €950 εκατ. έως το 2030

Ειδήσεις
10/09/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Εργασιακά
10/09/2026 - 17:36

ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο

Ομόλογα
10/09/2026 - 17:25

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 17:17

ELPEN: Επένδυση €80 εκατ. για το Athens LifeTech Park - Για «γέφυρα» Ελλάδας και διασποράς έκανε λόγο ο Μητσοτάκης

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 17:11

Wall: Βουτιά στις μετοχές καθώς και το αργό ξεπέρασε τα $100 – «Συναγερμός» για πληθωρισμό και επιτόκια

Ειδήσεις
10/09/2026 - 17:08

Πολιτική Προστασία: Ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών για την Παρασκευή (11/9)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/09/2026 - 16:56

ΔΕΔΔΗΕ: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Κηφισιάς

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:50

Λαγκάρντ για επιτόκια: Δεν δεσμευόμαστε για συγκεκριμένη πορεία – Αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:44

POLITICO: Ο αποχαρακτηρισμός των απόρρητων εγγράφων για τη Θέουτα εξελίσσεται σε «αυτογκόλ» για τον Σάντσεθ

Πολιτική
10/09/2026 - 16:31

ΠΑΣΟΚ: Τελικά το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:23

Κονγκό: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε σχολείο – Μεταξύ των θυμάτων και παιδιά

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:13

ΕΣΠΑ: 56, 21 εκατ. ευρώ για ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Εμπορεύματα
10/09/2026 - 16:06

Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή

Πολιτική
10/09/2026 - 16:02

Θεοδωρικάκος: Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει με 14 εκατ. ευρώ την καινοτόμο επένδυση της ELPEN

Πολιτική
10/09/2026 - 15:54

Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα Τσίπρα – Αμφισβητεί την κοστολόγηση των εξαγγελιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ