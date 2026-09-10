Κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούν: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 2029

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο ο πόλεμος με το Ιράν να παραταθεί μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Καταστάσεων, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι έχουν συζητήσει με τον πρόεδρο το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, υπό τον αποκλεισμό και άλλες στρατιωτικές τακτικές. Αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση πέρα από την Ημέρα Ορκωμοσίας, τον Ιανουάριο του 2029, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών έρχονται την ώρα που ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, «επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο». Παράλληλα, έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η πρωτοφανής αυτή προεκλογική υπόσχεση συνδέεται από πολλούς αναλυτές, με το άγχος του Τραμπ που προκύπτει από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης.

Μια πολυετής σύγκρουση θα επιβάρυνε τους στρατιωτικούς πόρους και θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο μακροχρόνιων αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εν μέσω των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2028. Ο Βανς και ο Ρούμπιο θεωρούνται αμφότεροι πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία, αν και κανείς από τους δύο δεν έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει το αξίωμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία έχοντας δεσμευτεί ότι δεν θα ξεκινήσει «πολέμους χωρίς τέλος» στη Μέση Ανατολή, έχει δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για τις πολιτικές συνέπειες που μπορεί να αντιμετωπίσει το κόμμα του, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος επηρεάζει την τιμή του αργού πετρελαίου. Η μέση τιμή της βενζίνης ήταν την Τετάρτη 4,22 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, από 4,01 δολάρια πριν από έναν μήνα και 3,19 δολάρια πριν από έναν χρόνο.

Ο Τραμπ συχνά εκφράζει κατ’ ιδίαν στους συνεργάτες του την επιθυμία του για μια γρήγορη επίλυση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον έβδομο μήνα και έχει προκαλέσει τον θάνατο 18 Αμερικανών στρατιωτικών, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Ωστόσο, ο Τραμπ υποστηρίζει επίσης μια μακροπρόθεσμη οικονομική πολιορκία, χρησιμοποιώντας ναυτικό αποκλεισμό και κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το καθεστώς να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει παρουσιάσει τη νέα στρατηγική — με την ονομασία «Operation Economic Outcast» («Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας») — ως εναλλακτική λύση στις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και παραλύει ό,τι έχει απομείνει από την άθλια οικονομία του, με τον ισχυρότερο ναυτικό αποκλεισμό στην παγκόσμια ιστορία και συντριπτικές κυρώσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς. «Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι θα κάνει και πότε».

Η ιδιωτική παραδοχή από κορυφαίους συμβούλους ότι η στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια έρχεται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη νικήσει τις ιρανικές δυνάμεις και ότι το καθεστώς σύντομα θα παραδοθεί. Την περασμένη εβδομάδα, ο Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα χαρακτήριζε την τρέχουσα στρατιωτική σύγκρουση «πόλεμο», παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό και τις κατά διαστήματα επιθέσεις. Ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες, αρνούμενος να δώσει ένα «τεχνητό χρονοδιάγραμμα» που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το Ιράν.

«Θα ήταν ανεύθυνο να καταγράψουμε λεπτομερώς τη στρατηγική και το χρονοδιάγραμμά μας για ένα ιρανικό έθνος που απλώς δεν μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και δεν μπορεί να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον εμπορικών πλοίων», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους.

Το Ιράν έχει αντιδράσει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εκστρατεία πίεσης με πυραυλικές επιθέσεις, υποδηλώνοντας ότι οι περιοδικές στρατιωτικές συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ θα είναι δύσκολο να αποφευχθούν. Την Τρίτη, οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα, αφού η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο αρκετά αμερικανικά στρατιωτικά πλοία. Όλες οι επιθέσεις απέτυχαν, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένες ήταν οριακές και έφτασαν πολύ κοντά στον στόχο.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει ήδη παρατείνει ορισμένες αναπτύξεις αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, παρέχοντας στον Τραμπ στρατιωτικές επιλογές καθώς η σύγκρουση παρατείνεται. Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει μελλοντικές επιχειρήσεις.

Το Πεντάγωνο έχει σχεδιάσει να παρατείνει την ανάπτυξη ορισμένων μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι μονάδες αυτές, οι οποίες αποτελούν μέρος των περίπου 50.000 Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Κόλπου και έχουν ως αποστολή την κατάρριψη πυραύλων και drones.

Μια τρίτη Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών (Marine Expeditionary Unit) προετοιμάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή το φθινόπωρο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, γεγονός που σηματοδοτεί τη συνέχιση της εναλλαγής των αμφίβιων μονάδων που επιχειρούν από μια ομάδα πολεμικών πλοίων. Η 31η Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών έφτασε στην περιοχή τον Μάρτιο και αντικαταστάθηκε από την 11η Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών τον Ιούνιο.

Το Πεντάγωνο πραγματοποιεί επίσης εναλλαγές στις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή, με F-16 της Εθνοφρουράς να αντικαθιστούν πολεμικά αεροσκάφη που επιστρέφουν στην αμερικανική βάση στο Αβιάνο της Ιταλίας.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι λογικό η κυβέρνηση Τραμπ να προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

«Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι απίθανο να οδηγήσει σε αποφασιστικό αποτέλεσμα στο άμεσο ή ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Επομένως, η μόνη ρεαλιστική χρήση αυτού του εργαλείου θα πρέπει να βασίζεται σε σχέδια για μια μακροχρόνια πολιορκία», δήλωσε η Σούζαν Μαλόνεϊ, ειδική σε θέματα Ιράν και αντιπρόεδρος εξωτερικής πολιτικής στο Brookings Institution, μια δεξαμενή σκέψης στην Ουάσινγκτον.

«Ακόμη και τότε, οι προοπτικές επιτυχίας του είναι αμφίβολες, κυρίως εξαιτίας των απρόβλεπτων συνεπειών», πρόσθεσε, όπως επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και οικονομικών στόχων στα κράτη του Κόλπου.

Μεταξύ των συνεπειών ενός πολυετούς αποκλεισμού και της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή είναι η μετατόπιση πόρων από την Ευρώπη και την Ασία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης όλο και περισσότερο για την ικανότητα του καθεστώτος να προσαρμόσει τις επιθέσεις του και να ανασυγκροτήσει τα αποθέματά του σε πυραύλους, drones, ραντάρ και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Η Ουάσινγκτον μπορεί να συνεχίσει να φθείρει σταδιακά το Ιράν με διαχειρίσιμο κόστος, ενώ η Τεχεράνη μπορεί να μεταφέρει μεγάλο μέρος του πόνου στον πληθυσμό της και παράλληλα να προστατεύει τους θεσμούς που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση του καθεστώτος», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, ειδικός σε θέματα Ιράν στην International Crisis Group. «Όλοι πληρώνουν ένα τίμημα, αλλά καμία από τις δύο ηγεσίες δεν πληρώνει ακόμη αρκετά ώστε να αποδεχθεί τους όρους της άλλης πλευράς».