Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Τις θέσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική και την επόμενη ημέρα της χώρας παρουσίασε από το Βελλίδειο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ενώ αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί «μερίσματος ανάπτυξης».

Όπως ανέφερε, τα 2,2 δισ. ευρώ των μέτρων θα πρέπει να συγκριθούν με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεπεράσουν φέτος τα 74 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη φορολογική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες και οι εφοπλιστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ενώ επέκρινε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και τις εξαγγελίες για τους αγρότες.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και αγρότες καλούνται να συμβιβαστούν με απώλειες και περιορισμένα μέτρα στήριξης. Ειδική αναφορά έκανε στις Συλλογικές Συμβάσεις, το 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, τη 13η και 14η σύνταξη, αλλά και στο κόστος παραγωγής των αγροτών.

«Υπάρχει άλλος δρόμος»

Ο κ. Κουτσούμπας παρουσίασε ως εναλλακτική την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα του 2030» και ότι η ικανοποίηση των εργατικών και λαϊκών αναγκών αποτελεί, όπως είπε, τον πραγματικό ρεαλισμό.

Αναφερόμενος στις πολιτικές αντιθέσεις, υποστήριξε ότι η σύγκρουση αφορά δύο διαφορετικά συμφέροντα, εκείνα των εργαζομένων και εκείνα του κεφαλαίου, και τόνισε ότι το ΚΚΕ επιδιώκει αλλαγή των συσχετισμών υπέρ του εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να μην φοβηθούν πιθανές δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα, όπως η αδυναμία σχηματισμού σταθερών κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως «όπλο» για την αλλαγή των συσχετισμών.

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές θα αποτελέσει, κατά την εκτίμησή του, «ένα βήμα μπροστά για τον λαό», ενώ υπογράμμισε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται «μπροστά στους αγώνες» και να στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.