ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό
Πολιτική
23:10 - 10 Σεπ 2026

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις θέσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική και την επόμενη ημέρα της χώρας παρουσίασε από το Βελλίδειο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ενώ αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί «μερίσματος ανάπτυξης».

Όπως ανέφερε, τα 2,2 δισ. ευρώ των μέτρων θα πρέπει να συγκριθούν με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεπεράσουν φέτος τα 74 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη φορολογική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες και οι εφοπλιστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ενώ επέκρινε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και τις εξαγγελίες για τους αγρότες.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και αγρότες καλούνται να συμβιβαστούν με απώλειες και περιορισμένα μέτρα στήριξης. Ειδική αναφορά έκανε στις Συλλογικές Συμβάσεις, το 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, τη 13η και 14η σύνταξη, αλλά και στο κόστος παραγωγής των αγροτών.

«Υπάρχει άλλος δρόμος»

Ο κ. Κουτσούμπας παρουσίασε ως εναλλακτική την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα του 2030» και ότι η ικανοποίηση των εργατικών και λαϊκών αναγκών αποτελεί, όπως είπε, τον πραγματικό ρεαλισμό.

Αναφερόμενος στις πολιτικές αντιθέσεις, υποστήριξε ότι η σύγκρουση αφορά δύο διαφορετικά συμφέροντα, εκείνα των εργαζομένων και εκείνα του κεφαλαίου, και τόνισε ότι το ΚΚΕ επιδιώκει αλλαγή των συσχετισμών υπέρ του εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να μην φοβηθούν πιθανές δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα, όπως η αδυναμία σχηματισμού σταθερών κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως «όπλο» για την αλλαγή των συσχετισμών.

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές θα αποτελέσει, κατά την εκτίμησή του, «ένα βήμα μπροστά για τον λαό», ενώ υπογράμμισε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται «μπροστά στους αγώνες» και να στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας
Πολιτική

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Πολιτική

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:33

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στις συμμαχίες Ελλάδας – Ισραήλ

Αυτοδιοίκηση
10/09/2026 - 23:30

Χαρδαλιάς: Επενδύουμε €15,54 εκατ. για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:28

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 23:22

Συνεχίζεται η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Πολιτική
10/09/2026 - 23:10

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Οικονομία
10/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Magazino
10/09/2026 - 22:52

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

Οικονομία
10/09/2026 - 21:15

Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 20:59

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

Πολιτική
10/09/2026 - 20:45

Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Πολιτική
10/09/2026 - 20:40

Συνάντηση Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των S&D Γκαρσία Πέρεθ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 19:18

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ