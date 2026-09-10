Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς ετοιμάζονται να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στον καθιερωμένο αγιασμό. Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα απουσίας από την εργασία, στο πλαίσιο της ειδικής άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, η άδεια αυτή αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο με πλήρη όσο και με μερική απασχόληση, χωρίς καμία περικοπή αποδοχών.
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