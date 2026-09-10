Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Δικαιούστε άδεια από την εργασία σας για τον αγιασμό των σχολείων; Δείτε πόσες ημέρες δικαιούστε, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για όλους τους γονείς.

Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς ετοιμάζονται να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στον καθιερωμένο αγιασμό. Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα απουσίας από την εργασία, στο πλαίσιο της ειδικής άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, η άδεια αυτή αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο με πλήρη όσο και με μερική απασχόληση, χωρίς καμία περικοπή αποδοχών.

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