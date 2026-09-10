11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Το λιμάνι της Νέας Υόρκης φωτίστηκε το βράδυ της Τετάρτης από χιλιάδες φώτα, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη με drones προς τιμήν των 2.977 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δημόσια καλλιτεχνική παρέμβαση, με τίτλο «2.977 Lights Over New York Harbour», περιλάμβανε 2.977 φωτισμένα drones, με κάθε φως να αντιστοιχεί σε ένα από τα θύματα, σύμφωνα με το BBC.

Τα drones ανυψώθηκαν πάνω από τα νερά του λιμανιού και σταδιακά ενώθηκαν, σχηματίζοντας σε πλήρη αρχιτεκτονική κλίμακα το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τα φώτα να κινούνται στον νυχτερινό ουρανό, προτού πάρουν την χαρακτηριστική μορφή των πύργων του World Trade Center, σε μια συμβολική εκδήλωση μνήμης ενόψει της 25ης επετείου των επιθέσεων.

«Σκοπός του “2.977 Lights” είναι να αναγνωρίσει την ατομική απώλεια μέσα στη συλλογική ιστορία και μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου. Ανάβουμε τον ακριβή αριθμό των φώτων, ώστε να τιμήσουμε κάθε ξεχωριστή ζωή», δήλωσε ο Addison Mehr, δημιουργικός διευθυντής και εκτελεστικός παραγωγός του έργου.

Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή μελών της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και διασώστες πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το δωρεάν έργο δημόσιας τέχνης σχεδιάστηκε με επίκεντρο τη μνήμη, τον στοχασμό και την ενότητα.

{https://x.com/Drone_Wars_/status/2097941967967494323}

Στο έργο συμμετείχαν επίσης άνθρωποι με προσωπικούς δεσμούς με την τραγωδία. Μεταξύ αυτών ήταν η Brenda Berkman, διασώστρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και καλλιτέχνις, ο Tim Brown, ο οποίος υπηρέτησε ως διασώστης της FDNY το 1993 και το 2001, η Terry Strada, πρόεδρος της 9/11 Families United και χήρα του Tom Strada, ο Jim Smith, του οποίου η σύζυγος, αστυνομικός της NYPD Moira Smith, σκοτώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, καθώς και η Genevieve Siller, κόρη του Stephen Siller.

«Βοήθησα στον σχεδιασμό του “2.977 Lights” για να τιμήσω τους αθώους ανθρώπους και τους 343 ήρωες της FDNY. Το έκανα για τους συναδέλφους μου Chris Blackwell από το Rescue 3, Terry Hatton από το Rescue 1 και Michael Lynch από το Ladder 4. Τρία από τα 2.977 φώτα είναι αφιερωμένα σε εκείνους», δήλωσε ο Tim Brown, διασώστης της FDNY το 1993 και το 2001.

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 25 ετών από τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, ενώ αεροσκάφος της United Airlines, η πτήση 93, συνετρίβη στην Πενσιλβάνια.