ΗΠΑ: Πώς από την ενότητα της 11ης Σεπτεμβρίου βρέθηκαν σε βαθύ πολιτικό διχασμό

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, η Wall Street Journal κάνει μία αναδρομή στα γεγονότα και περιγράφει πώς οι συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου διέβρωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τροφοδότησαν τη σημερινή εποχή του διχασμού.

Όταν οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, προκάλεσαν μια αντίδραση που, υπό το πρίσμα του σήμερα, μοιάζει αξιοσημείωτη: η χώρα ενώθηκε αμέσως, ξεπερνώντας κάθε πολιτική και ιδεολογική διαχωριστική γραμμή.



Μέσα σε τρεις ημέρες, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία ενέκριναν, με συνολικό αποτέλεσμα 518 ψήφους υπέρ έναντι μόλις μίας κατά, ένα ευρύ μέτρο που εξουσιοδοτούσε τη χρήση βίας εναντίον οποιουδήποτε θεωρούνταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις. Σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal εκείνη την περίοδο, το 82% δήλωσε ότι ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους διαχειριζόταν την κατάσταση, παρότι ο ίδιος δεν είχε κερδίσει τη λαϊκή ψήφο στις εκλογές που τον έφεραν στην εξουσία λίγους μήνες νωρίτερα. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δήλωναν ότι, παρά τις επιθέσεις —ή ίσως εξαιτίας της ενωμένης αντίδρασης σε αυτές— η χώρα κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Με πολλούς τρόπους, η Αμερική βρισκόταν τότε στα καλύτερά της.



Δυστυχώς, αυτή η ενότητα μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν κράτησε, σημειώνει η WSJ και εξηγεί:



Όπως αποδείχθηκε, τα γεγονότα εκείνης της ημέρας έσπειραν επίσης τους σπόρους για μεγάλο μέρος της διχόνοιας και της απογοήτευσης που ταλαιπώρησαν το αμερικανικό πολιτικό σύστημα κατά το επόμενο τέταρτο του αιώνα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις οδήγησαν στους «πολέμους χωρίς τέλος» στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τους οποίους οι ηγέτες της χώρας αποδείχθηκαν ανίκανοι να κερδίσουν. Αυτό ενίσχυσε τον κυνισμό απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο και πολλούς θεσμούς της χώρας, ενώ προκάλεσε ένα νέο κύμα απομονωτισμού και στα δύο μεγάλα κόμματα.



Οι τακτικές που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας στον ασαφή και δύσκολο να οριοθετηθεί «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» δίχασαν τους Αμερικανούς. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κάθε πτυχή της κοινωνίας ενίσχυσαν το αίσθημα ανασφάλειας. Το σοκ των επιθέσεων αύξησε τον φόβο απέναντι στους ξένους, τροφοδοτώντας παράλληλα τα αισθήματα κατά της μετανάστευσης.



Συνολικά, δεν είναι δύσκολο να χαράξει κανείς μια γραμμή που συνδέει την 11η Σεπτεμβρίου με την άνοδο του κινήματος MAGA του προέδρου Τραμπ, ο οποίος κάποτε ισχυρίστηκε ψευδώς ότι χιλιάδες μουσουλμάνοι στο Νιου Τζέρσεϊ πανηγύριζαν για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η οργή και η δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο που αναπτύχθηκαν τα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν ακριβώς το «οξυγόνο» που τροφοδότησε τις δυνάμεις του MAGA.



Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου «έθεσαν σε κίνηση ένα μοτίβο φόβου και οργής που μας οδήγησε σε μια θλιβερή νέα κατεύθυνση», λέει ο Τζον Χάμρε, πρώην ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας και επί σειρά ετών επικεφαλής του Center for Strategic and International Studies, ενός think tank που ειδικεύεται σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Σήμερα, το ποσοστό των Αμερικανών που πιστεύουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση είναι περίπου το ένα τρίτο του αντίστοιχου ποσοστού μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ είναι σήμερα κατά 40 μονάδες χαμηλότερη από εκείνη του προέδρου Μπους τότε.



Τα καλά νέα είναι ότι η αντίδραση της Αμερικής πέτυχε να αποτρέψει μια επανάληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων — κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο ήταν τις ημέρες που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα σήμερα είναι αν μια χώρα που απέδειξε ότι μπορεί να ενωθεί όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα μπορεί να ξαναβρεί αυτό το αίσθημα ενότητας — και, κυρίως, αν θα μπορούσε να ενωθεί με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση μιας νέας καταστροφής.

Η εικόνα της 10ης Σεπτεμβρίου

Δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι η χώρα θα αντιδρούσε όπως τελικά αντέδρασε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Στην Ουάσιγκτον επικρατούσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Οι εκλογές που είχαν φέρει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Μπους στην εξουσία λιγότερο από έναν χρόνο νωρίτερα, απέναντι στον Δημοκρατικό Αλ Γκορ, εξακολουθούσαν να είναι αμφιλεγόμενες. Ο Μπους είχε αναλάβει την προεδρία μόνο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που του έδωσε τις ψήφους του Εκλεκτορικού Κολεγίου που χρειαζόταν για τη νίκη. Πολλοί Δημοκρατικοί εξακολουθούσαν να είναι εξοργισμένοι. Το Κογκρέσο ήταν μοιρασμένο ισόποσα μεταξύ των δύο κομμάτων — μια συνταγή πολιτικού αδιεξόδου.



Και μετά ήρθε η καταστροφή.



Ένα αεροπλάνο χτύπησε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, κάτι που αρχικά πολλοί θεώρησαν απλώς ένα τραγικό ατύχημα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο αεροσκάφος έπεσε στους δίδυμους πύργους και ένα τρίτο κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς το Πεντάγωνο. Εκείνη τη στιγμή όλοι κατάλαβαν τι πραγματικά είχε συμβεί. Οι πηγές της Wall Street Journal για θέματα εθνικής ασφάλειας —μία από τις οποίες βρισκόταν τυχαία στο γραφείο της εφημερίδας στην Ουάσιγκτον την ώρα των επιθέσεων— κατέληξαν αμέσως στο συμπέρασμα ότι οι δράστες έπρεπε να είναι η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα και ο ηγέτης της, Οσάμα μπιν Λάντεν.



Το σοκ στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν απόλυτο. Στα γεμάτα ένταση λεπτά μετά το πρώτο χτύπημα, καθώς καπνός υψωνόταν από το κοντινό Πεντάγωνο, σχεδόν όλοι θεωρούσαν ότι επόμενος στόχος θα ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτώλιο. Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε όταν ένα ακόμη αεροσκάφος συνετρίβη σε αγρό της Πενσιλβάνια, προφανώς επειδή δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Μπους βρισκόταν εκτός πόλης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο αεροπλάνο του, το οποίο πέταξε προς άγνωστο προορισμό. Ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι μεταφέρθηκε κυριολεκτικά κάτω από τη γη, σε υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου.



Τα κεντρικά γραφεία της Journal στη Νέα Υόρκη, απέναντι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ για ώρες παρέμενε άγνωστη η τύχη των εργαζομένων εκεί. Από τα παράθυρα του όγδοου ορόφου του γραφείου της εφημερίδας στην Ουάσιγκτον, οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν πλήρως μπλοκαρισμένοι, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το κέντρο προς κάποιο ασφαλέστερο σημείο. Μέσα και έξω από την κυβέρνηση, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σκεφτούν πράγματα που δεν είχαν ποτέ πριν φανταστεί: Είναι ασφαλή τα παιδιά μου; Πρέπει να φύγουμε στην επαρχία; Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη από πάνω μας;



Μπροστά σε τέτοια ερωτήματα, οι πολιτικές διαφωνίες ξαφνικά έμοιαζαν μικρές και ασήμαντες. Αντί γι' αυτές, επικράτησε η ανάγκη για ενότητα και για έναν νέο «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας», τον οποίο πολλοί παρατηρητές σύντομα παρομοίασαν με τη συσπείρωση της χώρας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε λίγες ώρες από τις επιθέσεις, δεκάδες μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά του Καπιτωλίου και τραγούδησαν το «God Bless America», σε μια τηλεοπτική εικόνα εθνικής ενότητας.



Μόλις 11 ημέρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημιούργησε μια εντελώς νέα θέση, τον διευθυντή του Office of Homeland Security, με στόχο τον συντονισμό των υπηρεσιών πληροφοριών και εθνικής ασφάλειας κάτω από μία ενιαία δομή, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να αιφνιδιαστεί ξανά η χώρα. Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί νομοθέτες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής που θα διερευνούσε τα αίτια της επίθεσης. Νέοι Αμερικανοί κατατάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις για να συμβάλουν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.



Και δεν ήταν μόνο οι ΗΠΑ που συσπειρώθηκαν. Το ίδιο συνέβη και με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι σύμμαχοι της Αμερικής στο ΝΑΤΟ ενεργοποίησαν, για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της Συμμαχίας, το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο μια επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στις ΗΠΑ ένα γλυπτό ως μνημείο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Η πολιτική επιστρέφει

Σταδιακά, ωστόσο, η ενότητα άρχισε να παρουσιάζει ρωγμές. Η προσπάθεια να μετατραπεί το νέο Office of Homeland Security σε έναν μεγάλο κυβερνητικό οργανισμό που θα συντόνιζε το έργο 22 διαφορετικών υπηρεσιών και υπουργείων μετατράπηκε σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Οι Δημοκρατικοί ήθελαν οι εργαζόμενοι στη νέα υπηρεσία να έχουν δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης· οι Ρεπουμπλικανοί διαφωνούσαν και οι σύμβουλοι της προεκλογικής τους εκστρατείας δημιούργησαν διαφημίσεις που κατηγορούσαν τους Δημοκρατικούς ότι αντιτίθενται στην εθνική ασφάλεια.



Οι σκληρές τεχνικές ανάκρισης που ενέκρινε η κυβέρνηση Μπους για τους υπόπτους τρομοκρατίας έγιναν επίσης πηγή διχασμού. Οι Ρεπουμπλικανοί τις θεωρούσαν ως επί το πλείστον αναγκαίες, δεδομένων των απειλών και της φύσης του αντιπάλου. Οι Δημοκρατικοί τις θεωρούσαν υπερβολικές και αντίθετες με τα πρότυπα συμπεριφοράς που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν την Αμερική.



Στη συνέχεια, όταν ο πρόεδρος Μπους πρότεινε να προχωρήσει πέρα από την ευρέως υποστηριζόμενη επέμβαση στο Αφγανιστάν —η οποία στόχευε στην εξάρθρωση των τρομοκρατικών πυρήνων που ευθύνονταν για τις επιθέσεις— και να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράκ για την καταστροφή των υποτιθέμενων όπλων μαζικής καταστροφής, πολλοί Δημοκρατικοί αντέδρασαν. Υποστήριξαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί «γεράκια» χρησιμοποιούσαν την τρομοκρατική απειλή ως πρόσχημα για έναν πόλεμο εναντίον του Ιρακινού ηγέτη Σαντάμ Χουσεΐν, τον οποίο επιθυμούσαν εδώ και χρόνια. Όταν η Βουλή κλήθηκε να ψηφίσει την εξουσιοδότηση χρήσης βίας εναντίον του Ιράκ, 126 Δημοκρατικοί καταψήφισαν.



Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας μετατρεπόταν πλέον από δύναμη ενότητας σε κομματικό ζήτημα. Αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο όταν ο πρόεδρος Μπους κήρυξε τη νίκη μόλις έξι εβδομάδες μετά την έναρξη των μαχών στο Ιράκ, για να παραδεχθεί αργότερα ότι οι ισχυρισμοί πως το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής ήταν λανθασμένοι. Οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν εμπλεκόμενες σε έναν πόλεμο χαμηλής έντασης εναντίον ισλαμιστών τρομοκρατών για δύο δεκαετίες. Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν κατάφερε να βρει μια κατάλληλη στρατηγική εξόδου από το Αφγανιστάν, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τελικά έβαλε τέλος στην αμερικανική περιπέτεια στο Αφγανιστάν — και η αποχώρηση θεωρήθηκε ευρέως ως ταπεινωτική.



«Αν υπάρχουν κατάλοιπα» της 11ης Σεπτεμβρίου στην αμερικανική πολιτική συνείδηση, «είναι οι αναμνήσεις από όσα συνέβησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, η κόπωση από τους πολέμους χωρίς τέλος», λέει ο Ρεπουμπλικανός δημοσκόπος Μπιλ ΜακΙντουρφ.

Η υποχώρηση της εμπιστοσύνης

Οι αποτυχημένοι ή μη ικανοποιητικοί πόλεμοι δεν ήταν, φυσικά, οι μόνοι λόγοι για τους οποίους οι Αμερικανοί απογοητεύτηκαν όσο περνούσαν τα χρόνια. Η κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων, η οικονομική κρίση που ακολούθησε, η εκτίναξη του δημόσιου χρέους και η αδυναμία αντιμετώπισης της αύξησης της παράνομης μετανάστευσης συνέβαλαν επίσης.



Ωστόσο, μια αναδρομή στις δημοσκοπήσεις της Gallup δείχνει ότι η εμπιστοσύνη τόσο στην προεδρία όσο και στο Κογκρέσο άρχισε να υποχωρεί σταθερά τα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου — και η πτώση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σήμερα μόλις το 27% δηλώνει ότι έχει «μεγάλη» ή «αρκετά μεγάλη» εμπιστοσύνη στην προεδρία, έναντι 55% το 2003. Για το Κογκρέσο τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα: μόλις 9% των Αμερικανών εκφράζει εμπιστοσύνη, έναντι 29% τότε. Ακόμη και ο στρατός, ο οποίος συνήθως παραμένει έξω από τις πολιτικές διαμάχες, έχει δει την εμπιστοσύνη του κοινού να μειώνεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες.



Το κλίμα κυνισμού επηρεάζει και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, τα οποία δυσκολεύονται εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα να δημιουργήσουν μια σταθερή βάση υποστήριξης στην αμερικανική κοινωνία. Αντίθετα, το πολιτικό σύστημα έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή περίοδο αστάθειας, καθώς οι ψηφοφόροι μετακινούνται μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Στις 10 από τις 12 εθνικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο έλεγχος τουλάχιστον ενός από τους βασικούς πολιτικούς θεσμούς στην Ουάσιγκτον —Βουλή, Γερουσία ή Λευκός Οίκος— πέρασε από το ένα κόμμα στο άλλο. Αντίθετα, στις προηγούμενες 12 εκλογές υπήρξαν μόλις πέντε αντίστοιχες «εκλογές αλλαγής».



Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είχε ακόμη μία σημαντική παράπλευρη συνέπεια στην αμερικανική πρωτεύουσα. Σήμερα υπάρχει σημαντικός αριθμός βετεράνων των «πολέμων χωρίς τέλος» στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που ασκούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στο πολιτικό σύστημα. Καθώς ο αγώνας κατά του ισλαμικού εξτρεμισμού ανοίγει νέα μέτωπα στο Ιράν και την Αφρική, οι βετεράνοι αυτοί είναι συχνά οι πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην ανάληψη νέων διεθνών στρατιωτικών περιπετειών.



Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, υπηρέτησε στους Πεζοναύτες στο Ιράκ και ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ που διατηρούσαν τις μεγαλύτερες επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά, ο Δημοκρατικός βουλευτής Πατ Ράιαν από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος υπηρέτησε σε δύο αποστολές μάχης στο Ιράκ, ηγήθηκε πρόσφατα ομάδας 10 βετεράνων της Βουλής που τάχθηκαν κατά της εκστρατείας στο Ιράν. «Μετά από τρισεκατομμύρια δολάρια και αμέτρητους θανάτους» στις προηγούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, «αρνούμαι να αφήσω τη χώρα που αγαπώ να κάνει ξανά τα ίδια λάθη», δήλωσε.



Μπορεί η Αμερική να ξαναβρεί την ενότητά της;



Η πορεία της αμερικανικής πολιτικής κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα γεννά το ερώτημα αν η χώρα θα μπορούσε να ξαναβρεί την ενότητα που αισθάνθηκε αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου — είτε σε κανονικές συνθήκες είτε σε μια νέα περίοδο κρίσης.



Ο Τσάρλι Κουκ, επί σειρά ετών ανεξάρτητος πολιτικός αναλυτής, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. «Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε πρόεδρος για να φτάσει σε ποσοστό δημοτικότητας 70%», λέει. «Υπάρχουν πάρα πολλοί κομματικοί και στα δύο κόμματα που δεν θα έδιναν ούτε την ώρα τους σε έναν πρόεδρο του αντίπαλου κόμματος».



Κατά μία έννοια, μια δοκιμή του κατά πόσο η χώρα θα μπορούσε να συσπειρωθεί σε περίοδο κρίσης έγινε πριν από έξι χρόνια, όταν ξέσπασε η πανδημία Covid-19. Υπήρξε αρχικά μια προσπάθεια συσπείρωσης και, στη συνέχεια, για ακόμη μία φορά, η κρίση ανέδειξε τον έντονο κομματικό διχασμό.



Παρόλα αυτά, η αμερικανική πολιτική κινείται σε κύκλους και υπάρχουν αρκετοί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι η σημερινή περίοδος διχασμού μπορεί κάποια στιγμή να δώσει τη θέση της σε ένα νέο πνεύμα ενότητας — ίσως υπό την ηγεσία κάποιου προσώπου που δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.



Λίγοι θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει ότι ο Αβραάμ Λίνκολν, ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ ή ο Ρόναλντ Ρίγκαν θα κατάφερναν να ενώσουν τους Αμερικανούς όπως τελικά το έκαναν. Γι' αυτό, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό.



«Ποτέ μη λες ποτέ για την Αμερική», λέει ο ΜακΙντουρφ.