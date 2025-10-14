Την εκπαίδευση την έχουν οι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας και αυτές είναι που θα συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτές αντιμετωπίζουν τους “γνωστούς - άγνωστους”, αυτές είναι που συμμετέχουν σε αυτό το διαρκές παιχνίδι, το οποίο έχει ούτως ή άλλως πολλές σκοτεινές πλευρές, εξ ου και “γνωστοί - άγνωστοι”.
Ίσως βέβαια ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Δένδια και τον Χρυσοχοΐδη να θέλουν να δείξουν ότι το “παιχνίδι” αυτό τελείωσε. Ότι οι συνεννοήσεις τελείωσαν, ότι η κατανόηση τελείωσε, ότι πλέον δεν είμαστε γνωστοί, είμαστε άγνωστοι. Για να δούμε, ο Νοέμβρης πλησιάζει.
Γνωστοί και άγνωστοι στον Άγνωστο Στρατιώτη
Την εκπαίδευση την έχουν οι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας και αυτές είναι που θα συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτές αντιμετωπίζουν τους “γνωστούς - άγνωστους”, αυτές είναι που συμμετέχουν σε αυτό το διαρκές παιχνίδι, το οποίο έχει ούτως ή άλλως πολλές σκοτεινές πλευρές, εξ ου και “γνωστοί - άγνωστοι”.