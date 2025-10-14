Γνωστοί και άγνωστοι στον Άγνωστο Στρατιώτη

Η ανάθεση της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στον στρατό, είναι περισσότερο μια διοικητική πράξη, παρά μια ουσιαστική αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν οι στρατιώτες να προστατεύουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από αγνώστους πολίτες, δεν έχουν την εκπαίδευση να το κάνουν.

Την εκπαίδευση την έχουν οι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας και αυτές είναι που θα συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτές αντιμετωπίζουν τους “γνωστούς - άγνωστους”, αυτές είναι που συμμετέχουν σε αυτό το διαρκές παιχνίδι, το οποίο έχει ούτως ή άλλως πολλές σκοτεινές πλευρές, εξ ου και “γνωστοί - άγνωστοι”.

Ίσως βέβαια ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Δένδια και τον Χρυσοχοΐδη να θέλουν να δείξουν ότι το “παιχνίδι” αυτό τελείωσε. Ότι οι συνεννοήσεις τελείωσαν, ότι η κατανόηση τελείωσε, ότι πλέον δεν είμαστε γνωστοί, είμαστε άγνωστοι. Για να δούμε, ο Νοέμβρης πλησιάζει.