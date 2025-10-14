ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γνωστοί και άγνωστοι στον Άγνωστο Στρατιώτη
Ανεμοδείκτης
11:13 - 14 Οκτ 2025

Γνωστοί και άγνωστοι στον Άγνωστο Στρατιώτη

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάθεση της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στον στρατό, είναι περισσότερο μια διοικητική πράξη, παρά μια ουσιαστική αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν οι στρατιώτες να προστατεύουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από αγνώστους πολίτες, δεν έχουν την εκπαίδευση να το κάνουν.

Την εκπαίδευση την έχουν οι ειδικές μονάδες της Αστυνομίας και αυτές είναι που θα συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτές αντιμετωπίζουν τους “γνωστούς - άγνωστους”, αυτές είναι που συμμετέχουν σε αυτό το διαρκές παιχνίδι, το οποίο έχει ούτως ή άλλως πολλές σκοτεινές πλευρές, εξ ου και “γνωστοί - άγνωστοι”.
Ίσως βέβαια ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Δένδια και τον Χρυσοχοΐδη να θέλουν να δείξουν ότι το “παιχνίδι” αυτό τελείωσε. Ότι οι συνεννοήσεις τελείωσαν, ότι η κατανόηση τελείωσε, ότι πλέον δεν είμαστε γνωστοί, είμαστε άγνωστοι. Για να δούμε, ο Νοέμβρης πλησιάζει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ