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Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη
Ειδήσεις
21:38 - 06 Αυγ 2026

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
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Την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι, σε επιχειρήσεις που, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους.  

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξήγαγαν μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας με στόχο συγκεντρώσεις εχθρικών στρατευμάτων» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των φιλοϊρανών ανταρτών, Γιαχία Σαρέ, καταγγέλλοντας την πρόσφατη «σημαντική ενίσχυση» των κυβερνητικών δυνάμεων, που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι κατά τις επιθέσεις τους σκότωσαν ή τραυμάτισαν εκατοντάδες «μαχητές προσκείμενους στη Σαουδική Αραβία» στις περιοχές Αλ Ρουάικ, Αλ Αμπρ και Αλ Θανίγια, ενώ ισχυρίζονται επίσης ότι κατέστρεψαν στρατόπεδα, αποθήκες οπλισμού και στρατιωτικά οχήματα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγές από τον ιατρικό χώρο δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 38 στρατιωτών του κυβερνητικού στρατού και τον τραυματισμό άλλων 29. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών που καταγράφεται από το 2022, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο, στόχοι των επιθέσεων ήταν στρατόπεδο στην επαρχία Μαρίμπ, στην κεντρική Υεμένη, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Χαντραμούτ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, άλλη στρατιωτική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, είχε κάνει λόγο για πυραυλική επίθεση στην επαρχία Μαρίμπ με «δεκάδες θύματα».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου την περίοδο 2014-2022, οι Χούθι κατέλαβαν εκτεταμένες περιοχές της Υεμένης, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σαναά, εκδιώκοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονταν από στρατιωτικό συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.

Τέσσερα χρόνια μετά την κατάπαυση του πυρός, οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας αναζωπυρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, στον απόηχο του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε όταν ιρανικό αεροσκάφος, προερχόμενο από την Τεχεράνη, επιχείρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Σαναά, αψηφώντας, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τον έλεγχο που ασκεί η Σαουδική Αραβία στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου ακόμη 16 στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους σε επίθεση των Χούθι εναντίον δυνάμεων που παραμένουν πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, στα νότια της Χοντάιντα.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Υεμένη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις επαρχίες Μαρίμπ και Χαντραμούτ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν «άλλο ένα παράδειγμα» της «τρομοκρατίας» των Χούθι εναντίον του λαού της Υεμένης.

Από τον προηγούμενο μήνα, οι Χούθι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στη σαουδαραβική «πολιορκία» της Υεμένης, ισχυρισμό που το Ριάντ απορρίπτει.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 21:12
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