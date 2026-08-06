ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης
Ανακοινώσεις
20:49 - 06 Αυγ 2026

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΒΙΟΤΕΡ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση για την επικύρωση της νέας Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4738/2020, όπως ισχύει.  

Η συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εταιρείες Cepal Hellas, Alpha Bank, Intrum Hellas και doValue Greece, ενώ συμμετέχουν ως τρίτα συμβαλλόμενα μέρη και οι τρεις θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 1, ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 2 και ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 3.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσω της νέας Συμφωνίας Εξυγίανσης επιτυγχάνεται η συνολική και οριστική ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων έναντι των πιστωτών, οδηγώντας στην πλήρη εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τη ΒΙΟΤΕΡ, καθώς η αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής της ισορροπίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και παραγωγικής της δραστηριότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προοπτικές διατήρησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Euronext Athens.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η εταιρία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, υπεβλήθη από την Εταιρία ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση επικύρωσης της από 31.07.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης (η «Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης») με την από 06.08.2026 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ 178524/310/2026 αίτηση επικύρωσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 και τον ν. 4818/2021), η οποία υπεγράφη μεταξύ, αφενός, της Εταιρίας και, αφετέρου, α) της εταιρίας «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», β) της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γ) της εταιρίας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», δ)της εταιρίας «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (οι «Πιστωτές») και, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενων, των θυγατρικών της Εταιρίας εταιριών ειδικού σκοπού α) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, β)ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, γ) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (οι «Θυγατρικές Εταιρίες Ειδικού Σκοπού»).

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ρυθμίζονται συνολικά και οριστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των Πιστωτών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ανοίγει μία νέα σελίδα για την παραγωγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρίας, αφού η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της λειτουργικής συνέχειας και της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι μετοχές της εισηγμένες στο Euronext Athens.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης
Οικονομία

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων
Οικονομία

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ