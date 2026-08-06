ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Η ΒΙΟΤΕΡ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση για την επικύρωση της νέας Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4738/2020, όπως ισχύει.

Η συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εταιρείες Cepal Hellas, Alpha Bank, Intrum Hellas και doValue Greece, ενώ συμμετέχουν ως τρίτα συμβαλλόμενα μέρη και οι τρεις θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 1, ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 2 και ΒΙΟΤΕΡ Real Estate 3.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσω της νέας Συμφωνίας Εξυγίανσης επιτυγχάνεται η συνολική και οριστική ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων έναντι των πιστωτών, οδηγώντας στην πλήρη εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τη ΒΙΟΤΕΡ, καθώς η αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής της ισορροπίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και παραγωγικής της δραστηριότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προοπτικές διατήρησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Euronext Athens.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η εταιρία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, υπεβλήθη από την Εταιρία ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση επικύρωσης της από 31.07.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης (η «Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης») με την από 06.08.2026 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ 178524/310/2026 αίτηση επικύρωσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 και τον ν. 4818/2021), η οποία υπεγράφη μεταξύ, αφενός, της Εταιρίας και, αφετέρου, α) της εταιρίας «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», β) της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γ) της εταιρίας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», δ)της εταιρίας «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (οι «Πιστωτές») και, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενων, των θυγατρικών της Εταιρίας εταιριών ειδικού σκοπού α) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, β)ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, γ) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (οι «Θυγατρικές Εταιρίες Ειδικού Σκοπού»).

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ρυθμίζονται συνολικά και οριστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των Πιστωτών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ανοίγει μία νέα σελίδα για την παραγωγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρίας, αφού η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της λειτουργικής συνέχειας και της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι μετοχές της εισηγμένες στο Euronext Athens.