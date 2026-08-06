Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Έριξε ταχύτητες η Wall Street την Πέμπτη (6/8), με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής έχοντας την προσοχή τους στραμμένη στις διπλωματικές εξελίξεις που αφορούν τη Μέση Ανατολή.

Η αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Fed σε διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των επιτοκίων.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από το όριο των 54.000 μονάδων, κλείνοντας στις 53.885 μονάδες με απώλειες 0,85%. Ο S&P 500 κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, καταγράφοντας πτώση 0,18% στις 7.710 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε οριακά σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες 0,06% και διαμορφώθηκε στις 26.348 μονάδες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να ξεπερνά εκ νέου το 5,2%, φτάνοντας στο 5,211%, ενώ το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,668%. Παράλληλα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,1% στα 4.307 δολάρια η ουγγιά.

«Μετά από ένα ράλι που οδήγησε τον S&P 500 σε άνοδο άνω του 5% και τις τεχνολογικές μετοχές σχεδόν 11% υψηλότερα, μια παύση είναι φυσιολογική και υγιής. Μέρος της σημερινής διόρθωσης αντανακλά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει της αυριανής έκθεσης για την απασχόληση», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Truist, Κιθ Λέρνερ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς υποχώρησε ο αρχικός ενθουσιασμός που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ περί επικείμενης συμφωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού Τύπου, η Τεχεράνη εξετάζει να απαγορεύσει τη διέλευση «εχθρικών πλοίων» (δηλαδή αμερικανικών και ισραηλινών) από το Ορμούζ και να επιβάλει πρόστιμο, ενώ παράλληλα το Ιράν προωθεί εκ νέου τους όρους του για την επίτευξη συμφωνίας και την πλήρη επαναλειτουργία του κρίσιμου περάσματος.

«Οι αγορές έχουν βιώσει αρκετές πρόωρες εξάρσεις αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Παρότι πλέον οι λεπτομέρειες της συμφωνίας γίνονται πιο συγκεκριμένες, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το αν θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία στο πώς θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της. Μεταξύ των βασικών εκκρεμοτήτων παραμένει το εάν το Ιράν θα αποκτήσει τελικά το δικαίωμα να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμανε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Η αβεβαιότητα στο γεωπολιτικό μέτωπο ενίσχυσε τη θέση των «γερακιών» της Fed, που τάσσονται υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Μάκρο και Fed στο προσκήνιο

Η ρητορική των αξιωματούχων της Federal Reserve έχει γίνει το τελευταίο διάστημα πιο επιθετική απέναντι στον πληθωρισμό. Η διοικήτρια Λίζα Κουκ ανέφερε ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει νέα αύξηση των επιτοκίων εφόσον δεν συνεχιστεί σύντομα η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, προειδοποιώντας ότι όσο παραμένουν υψηλές οι τιμές τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να ενσωματωθούν στις μισθολογικές και τιμολογιακές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, τόνισε ότι απαιτείται αυστηρότερη νομισματική πολιτική όσο ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι διατηρεί «ανοιχτό μυαλό» για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια, ανάλογα με τα νέα οικονομικά δεδομένα.

Στο επίκεντρο των επόμενων ημερών βρίσκονται τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, καθώς και η έκθεση για την αγορά εργασίας της Παρασκευής (7/8).

Οι εκτιμήσεις για τα νέα στοιχεία απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 80.000 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, έναντι μόλις 57.000 νέων θέσεων τον Ιούνιο.

«Η αυριανή έκθεση για την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται ήδη κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του πρόσφατου εύρους διακύμανσής τους. Αν συνεχίσουν να αυξάνονται, οι μετοχές θα γίνουν λιγότερο ελκυστικές και αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την περαιτέρω άνοδο της αγοράς», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth, Κλαρκ Μπέλιν.

Τα «sos» στα επιχειρηματικά – Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Alphabet ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις της χρονιάς για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη, ωστόσο, δεν ενθουσίασε τους επενδυτές, με τη μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί.

Μεγάλες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών αποθήκευσης δεδομένων Sandisk και Western Digital, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων, καθώς οι εκτιμήσεις τους για τα επόμενα τρίμηνα δεν ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Στις χαμένες βρέθηκαν επίσης η Honeywell Aerospace μετά την υποβάθμιση των προβλέψεών της, καθώς και οι Peloton, Datadog, AppLovin, Zillow και D-Wave Quantum, λόγω αρνητικής αντίδρασης των επενδυτών στις προοπτικές τους.

Αντίθετα, οι επενδυτές στράφηκαν σε εταιρείες που παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα και αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους, όπως οι Albemarle, SiTime, Seagate, IonQ και Shopify.

Κέρδη κατέγραψαν και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron, ακολουθώντας την άνοδο των τιμών του αργού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η SpaceX, η οποία ανέκαμψε περίπου 6%, μία ημέρα μετά τη μεγάλη πτώση σχεδόν 14% που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως εισηγμένης εταιρείας. Παράλληλα, η αγορά απορρόφησε την απελευθέρωση περίπου 911,5 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, μετά τη λήξη των περιορισμών πώλησης (lock-up) για υφιστάμενους μετόχους.