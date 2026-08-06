ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ
Χρηματιστήρια
23:33 - 06 Αυγ 2026

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έριξε ταχύτητες η Wall Street την Πέμπτη (6/8), με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής έχοντας την προσοχή τους στραμμένη στις διπλωματικές εξελίξεις που αφορούν τη Μέση Ανατολή.  

Η αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Fed σε διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των επιτοκίων.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κάτω από το όριο των 54.000 μονάδων, κλείνοντας στις 53.885 μονάδες με απώλειες 0,85%. Ο S&P 500 κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, καταγράφοντας πτώση 0,18% στις 7.710 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε οριακά σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες 0,06% και διαμορφώθηκε στις 26.348 μονάδες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να ξεπερνά εκ νέου το 5,2%, φτάνοντας στο 5,211%, ενώ το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,668%. Παράλληλα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,1% στα 4.307 δολάρια η ουγγιά.

«Μετά από ένα ράλι που οδήγησε τον S&P 500 σε άνοδο άνω του 5% και τις τεχνολογικές μετοχές σχεδόν 11% υψηλότερα, μια παύση είναι φυσιολογική και υγιής. Μέρος της σημερινής διόρθωσης αντανακλά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει της αυριανής έκθεσης για την απασχόληση», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Truist, Κιθ Λέρνερ.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς υποχώρησε ο αρχικός ενθουσιασμός που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ περί επικείμενης συμφωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού Τύπου, η Τεχεράνη εξετάζει να απαγορεύσει τη διέλευση «εχθρικών πλοίων» (δηλαδή αμερικανικών και ισραηλινών) από το Ορμούζ και να επιβάλει πρόστιμο, ενώ παράλληλα το Ιράν προωθεί εκ νέου τους όρους του για την επίτευξη συμφωνίας και την πλήρη επαναλειτουργία του κρίσιμου περάσματος.

«Οι αγορές έχουν βιώσει αρκετές πρόωρες εξάρσεις αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Παρότι πλέον οι λεπτομέρειες της συμφωνίας γίνονται πιο συγκεκριμένες, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το αν θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία στο πώς θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της. Μεταξύ των βασικών εκκρεμοτήτων παραμένει το εάν το Ιράν θα αποκτήσει τελικά το δικαίωμα να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ», επεσήμανε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Η αβεβαιότητα στο γεωπολιτικό μέτωπο ενίσχυσε τη θέση των «γερακιών» της Fed, που τάσσονται υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Μάκρο και Fed στο προσκήνιο

Η ρητορική των αξιωματούχων της Federal Reserve έχει γίνει το τελευταίο διάστημα πιο επιθετική απέναντι στον πληθωρισμό. Η διοικήτρια Λίζα Κουκ ανέφερε ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει νέα αύξηση των επιτοκίων εφόσον δεν συνεχιστεί σύντομα η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, προειδοποιώντας ότι όσο παραμένουν υψηλές οι τιμές τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να ενσωματωθούν στις μισθολογικές και τιμολογιακές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, τόνισε ότι απαιτείται αυστηρότερη νομισματική πολιτική όσο ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι διατηρεί «ανοιχτό μυαλό» για την επόμενη κίνηση στα επιτόκια, ανάλογα με τα νέα οικονομικά δεδομένα.

Στο επίκεντρο των επόμενων ημερών βρίσκονται τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, καθώς και η έκθεση για την αγορά εργασίας της Παρασκευής (7/8).

Οι εκτιμήσεις για τα νέα στοιχεία απασχόλησης εκτός αγροτικού τομέα κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 80.000 θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, έναντι μόλις 57.000 νέων θέσεων τον Ιούνιο.

«Η αυριανή έκθεση για την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται ήδη κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του πρόσφατου εύρους διακύμανσής τους. Αν συνεχίσουν να αυξάνονται, οι μετοχές θα γίνουν λιγότερο ελκυστικές και αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την περαιτέρω άνοδο της αγοράς», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth, Κλαρκ Μπέλιν.

Τα «sos» στα επιχειρηματικά – Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Alphabet ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις της χρονιάς για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη, ωστόσο, δεν ενθουσίασε τους επενδυτές, με τη μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί.

Μεγάλες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών αποθήκευσης δεδομένων Sandisk και Western Digital, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των προβλέψεων, καθώς οι εκτιμήσεις τους για τα επόμενα τρίμηνα δεν ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Στις χαμένες βρέθηκαν επίσης η Honeywell Aerospace μετά την υποβάθμιση των προβλέψεών της, καθώς και οι Peloton, Datadog, AppLovin, Zillow και D-Wave Quantum, λόγω αρνητικής αντίδρασης των επενδυτών στις προοπτικές τους.

Αντίθετα, οι επενδυτές στράφηκαν σε εταιρείες που παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα και αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους, όπως οι Albemarle, SiTime, Seagate, IonQ και Shopify.

Κέρδη κατέγραψαν και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron, ακολουθώντας την άνοδο των τιμών του αργού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η SpaceX, η οποία ανέκαμψε περίπου 6%, μία ημέρα μετά τη μεγάλη πτώση σχεδόν 14% που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της ως εισηγμένης εταιρείας. Παράλληλα, η αγορά απορρόφησε την απελευθέρωση περίπου 911,5 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, μετά τη λήξη των περιορισμών πώλησης (lock-up) για υφιστάμενους μετόχους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν
Ειδήσεις

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειο Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ