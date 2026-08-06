Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ο νέος επικεφαλής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, ο οποίος τοποθετήθηκε πρόσφατα στη θέση από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε στην απομάκρυνση δύο κορυφαίων αξιωματούχων της υπηρεσίας πληροφοριών, οι οποίοι είχαν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της αποτυχημένης επιχείρησης για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12.

Κατά το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, πρόκειται για τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Μοσάντ, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και για τον επικεφαλής του τμήματος που είναι επιφορτισμένο με τις επιχειρήσεις και τις υποθέσεις που αφορούν το Ιράν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο αξιωματούχοι συγκαταλέγονταν στους βασικούς συντάκτες του επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε την ανατροπή της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσω της αξιοποίησης μειονοτικών ομάδων στο Ιράν και, σε δεύτερο στάδιο, την εγκατάσταση νέας πολιτικής ηγεσίας στη χώρα. Το σχέδιο παρουσιάστηκε, σύμφωνα με το Channel 12, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν προχώρησε στην εφαρμογή του για μια σειρά από λόγους. Όπως αναφέρεται, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ πριν από την έναρξη του πολέμου ότι οι εκτιμήσεις του Ισραήλ για ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν δεν ήταν ρεαλιστικές.

Πηγές από τον χώρο της ασφάλειας, τις οποίες επικαλείται το Channel 12, υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις των δύο ανώτερων στελεχών με τον Ρομάν Γκόφμαν ήταν τεταμένες ήδη από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η αποχώρησή τους πραγματοποιείται κατόπιν κοινής συμφωνίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Μοσάντ, ενώ οι ίδιοι αναμένεται να παραμείνουν στην υπηρεσία, αναλαμβάνοντας διαφορετικά καθήκοντα.