Και τώρα, πώς θα ξεφορτωθεί ο Τσίπρας τους συντρόφους;

Το άλλο πολιτικό μελόδραμα που εξελίσσεται και θα έχει μάλλον πολλά επεισόδια, είναι αυτό της on-off σχέσης Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ και λοιπών αποκομμάτων.

Με την τελευταία απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία του κόμματος (όποια και αν είναι αυτή και ό,τι και αν εκφράζει), φάνηκε να λέει στον πρώην αρχηγό ότι «είσαι ο παντοτινός ηγέτης μας, πάρε μας μαζί σου» - το μόνο που δεν είπαν, αλλά υπονοείται, είναι το «μπας και ξαναβγούμε βουλευτές».

Από πλευράς Τσίπρα όμως, απόλυτη σιωπή. Μέχρις ενός σημείου λογικό. Γιατί αν είναι να έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα ευτράπελα, για να καταλήξει ο Τσίπρας με νέο, δήθεν, κόμμα και τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, τότε μάλλον δεν θα του έχει πάει καλά το σχέδιο. Οπότε, πιθανό είναι να πέσει «πόρτα» σε πολλούς από τον πρώην αρχηγό - ενδεχομένως έπειτα και από κάποιο casting…