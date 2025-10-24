Να τελικά τι σημαίνει «στροφή 360 μοιρών» για το ΣΥΡΙΖΑ

Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τις παραφυάδες του έχουν απολύτως σουρεαλιστικά στοιχεία και, προφανώς, από το αποτέλεσμα θα κριθεί πόσοι (πολίτες) κινούνται σε αυτό το πνεύμα.

Μετά και την απόφαση της ΠΓ του κόμματος την Πέμπτη (23/10), διαμορφώνεται η εξής εικόνα: τα τελευταία δύο χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας με διαφόρους τρόπους κατόρθωσε τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού με την εκλογή Κασσελάκη, σχηματίστηκε η ΝΕΑΡ, ενώ μετά την αποπομπή Κασσελάκη ανεξαρτητοποιήθηκαν κι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, παραιτήθηκε και αποχώρησε ο Τσίπρας, γενικώς και αορίστως αναμένεται το νέο κόμμα του και πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης, πλην του Παύλου Πολάκη. Λογικά, κάτι ανάλογο θα κάνει και η ΝΕΑΡ, ενώ πιθανώς θα το σκέφτονται και οι ανεξάρτητοι «Κασσελίστας». Αυτό τελικά είναι ακριβώς μία «στροφή 360 μοιρών», που έλεγε παλαιότερα και ο Τσίπρας, προσπαθώντας βέβαια να εννοήσει κάτι άλλο…