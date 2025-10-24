Να τελικά τι σημαίνει «στροφή 360 μοιρών» για το ΣΥΡΙΖΑ

Μετά και την απόφαση της ΠΓ του κόμματος την Πέμπτη (23/10), διαμορφώνεται η εξής εικόνα: τα τελευταία δύο χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας με διαφόρους τρόπους κατόρθωσε τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού με την εκλογή Κασσελάκη, σχηματίστηκε η ΝΕΑΡ, ενώ μετά την αποπομπή Κασσελάκη ανεξαρτητοποιήθηκαν κι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια, παραιτήθηκε και αποχώρησε ο Τσίπρας, γενικώς και αορίστως αναμένεται το νέο κόμμα του και πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης, πλην του Παύλου Πολάκη. Λογικά, κάτι ανάλογο θα κάνει και η ΝΕΑΡ, ενώ πιθανώς θα το σκέφτονται και οι ανεξάρτητοι «Κασσελίστας». Αυτό τελικά είναι ακριβώς μία «στροφή 360 μοιρών», που έλεγε παλαιότερα και ο Τσίπρας, προσπαθώντας βέβαια να εννοήσει κάτι άλλο…