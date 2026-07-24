Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Νέα σελίδα στην τουρκική πολιτική σκηνή επιχειρεί να ανοίξει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος προχώρησε στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού, αφήνοντας πίσω του το ιστορικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Οζέλ, συνολικά 91 βουλευτές αποχώρησαν από το CHP προκειμένου να συμμετάσχουν στην ιδρυτική επιτροπή του νέου κόμματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Yeni Parti» («Νέο Κόμμα»). Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στο τουρκικό κοινοβούλιο, καθώς ο νέος σχηματισμός εμφανίζεται να αποκτά τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.

«Ο Οζγκιούρ Οζέλ παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, υπογράφοντας τα ιδρυτικά κείμενα του Νέου Κόμματος», ανέφεραν συνεργάτες του, σηματοδοτώντας τη ρήξη του με το κόμμα που αποτέλεσε επί δεκαετίες τον βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην σελίδα του νέου κόμματος αναφέρετε χαρακτηριστικά: «Ο ηγέτης μας, Οζγκιούρ Οζέλ, υπέγραψε τα ιδρυτικά έγγραφα του “ΝΕΟΥ Κόμματός” μας και παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Οι 91 βουλευτές μας εντάχθηκαν στην Ιδρυτική Επιτροπή του ΝΕΟΥ Κόμματος. Ξεκινάμε!»

Το τέλος μιας εποχής για το CHP

Η αποχώρηση του Οζέλ προκαλεί σοβαρή κρίση στο CHP, το οποίο ιδρύθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κόμματα της χώρας.

Μετά τη μαζική αποχώρηση βουλευτών, το CHP αναμένεται να παραμείνει με περίπου 40 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την πολιτική του επιρροή.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος τον Νοέμβριο του 2023, μετά την αλλαγή ηγεσίας που ακολούθησε την εκλογική ήττα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η πολιτική του πορεία στο CHP ανατράπηκε όταν, τον Μάιο, δικαστική απόφαση τον απομάκρυνε από την προεδρία του κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του πρώην ηγέτη του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο ίδιος ο Οζέλ είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη αυτή ως πολιτική παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση ενόψει των επόμενων εκλογών.

{https://x.com/yenipartiyiz/status/2080563681906016293}

«Το AKP δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές»

Ο νέος πολιτικός σχηματισμός του Οζέλ εμφανίζεται ως προσπάθεια ανασύνταξης της αντιπολίτευσης απέναντι στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ο Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι το κυβερνών κόμμα γνωρίζει πως δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη κοινωνική δυναμική για να επικρατήσει σε μια εκλογική αναμέτρηση.

«Το AKP ξέρει ότι δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές. Ξέρει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Ερντογάν ότι επιχειρεί μέσω θεσμικών παρεμβάσεων να διαμορφώσει ευνοϊκότερο πολιτικό περιβάλλον ενόψει των εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν το 2028.

{https://x.com/yenipartiyiz/status/2080583261940777155}

Νέα ισορροπία δυνάμεων στην Άγκυρα

Η ίδρυση του νέου κόμματος αλλάζει τα δεδομένα στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό, καθώς για πρώτη φορά μετά από χρόνια η αντιπολίτευση επιχειρεί μια τόσο μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων μέσα από κοινοβουλευτική μετακίνηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν το «Yeni Parti» θα καταφέρει να μετατραπεί σε βασικό πολιτικό πόλο απέναντι στον Ερντογάν ή εάν η διάσπαση του CHP θα οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό της αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση του Οζέλ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην τουρκική πολιτική ζωή, με φόντο την προεκλογική περίοδο που οδηγεί στις κάλπες του 2028.