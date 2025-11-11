Είναι δυνατόν να λείπει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας από την εκδήλωση για τον Ντάνιελ;

Το βράδυ της Δευτέρας (10/11) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εκδήλωση για τους δωρητές που ενισχύουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της Θεσσαλίας μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος ευχαρίστησε εκ μέρους της πολιτείας τους εφοπλιστές που συνδράμουν για την αποκατάσταση των ζημιών, που υπολογίζονται στα 3 δισ. ευρώ.

Ως εδώ καλά, ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η απουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Νίκου Κουρέτα από την εκδήλωση. Γιατί δεν πήγε; Την απάντηση την εδωσε ο ίδιος ο περιφερειάρχης, λέγοντας ότι απλούστατα... δεν προσκλήθηκε.

Φαίνεται το γεγονός ότι δεν ανήκει στην κυβερνώσα παράταξη και ότι εκλέχθηκε απέναντι σε αυτήν, τον άφησε στην απ' έξω. Ο πρωθυπουργός βέβαια ευχαρίστησε τους δωρητές εκ μέρους και της περιφέρειας Θεσσαλίας, ερήμην της.

Παρακάτω το σχόλιο του κ. Κουρέτα για όλα τα παραπάνω σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:

"Είδα πριν λίγο ότι έγινε μια εκδήλωση των Ελλήνων εφοπλιστών για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και μίλησε και ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας εκ μέρους της περιφέρειας Θεσσαλίας την ένωση εφοπλιστών που βοηθάει την Θεσσαλία. Εγώ που είμαι περιφερειάρχης Θεσσαλίας δεν προσκλήθηκα. Μάλλον περίσσευε ο περιφερειάρχης ε; Τι ωραία ατμόσφαιρα είστε εκεί κάτω στην Αθήνα.

Σας ευχαριστούμε πολύ αλλά την άποψη μας δεν την έχετε . Θα την έχετε σύντομα όμως".