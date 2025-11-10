Θεσσαλία: Στα €3 δισ. το κόστος του Ντάνιελ - Τα μηνύματα Μητσοτάκη και Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Το κόστος των ζημιών στη Θεσσαλία ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ με βάση όσα είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση τιμής για τους δωρητές από τον ελληνικό εφοπλισμό το βράδυ της Δευτέρας 10/11.

Το στίγμα της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης για τη στήριξη της Θεσσαλίας μετά την καταστροφή του Ντανιελ έδωσε η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελινα Τραυλού.

Την εκδήλωση άνοιξαν μαθητές από τα σχολεία της περιοχής και συγκεκριμένα της Φαρκαδονας. Έντονα μάλιστα ήταν τα συναισθήματα από τις αναφορές των μαθητών της Φαρκαδονας.

Ο Γιώργος από Φαρκαδόνα τόνισε: «Όλα άλλαξαν στις 7/9/23. Ο χρόνος σταμάτησε. Ο τόπος έγινε θάλασσα. Βάρκα στη Φαρκαδονα ποιος το περίμενε. Μπήκα στη βάρκα κι έβλεπα το σπίτι να χανεται. Και βεβαια μυρωδιά καταστροφής. Μέσα από εκεί γεννήθηκε κάτι νέο».

«Το χαμόγελο επιστρέφει. Είμαστε εδώ πιο δυνατοί έτοιμοι να παλέψουμε. Με το σχολείο μας πλήρως εξοπλισμένο» είπε η Μαρίζα.

Και ο Βασίλης έκανε λόγο για μια νέα αρχή. «Το σχολείο είναι σύμβολο μιας νέας αρχής. Μάθαμε ότι η αλληλεγγύη είναι χέρι που απλώνεται. Ηταν μια προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Μάθαμε ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, και αν θέλουμε καλύτερο αύριο, πρέπει να το χτίσουμε με σεβασμό στη φύση και ανθρωπιά.»

Μελίνα Τραυλού: Η ναυτιλία των Ελλήνων

Η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελινα Τραυλού απευθυνόμενη στους μαθητές τόνισε: «Είστε το μέλλον του τόπου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ» είπε και πρόσθεσε αναφερόμενη στο έργο της ΕΕΕ και τη δωρεά των 50 εκατ. ευρώ.

«Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέφτηκα πολλές φορές τις πληγείσες περιοχές. Είδα εκπαιδευτικούς που κράτησαν τη φλόγα άσβεστη. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται μόνο νιωθονται. Το σχολείο είναι θεμέλιο νέας αρχής» τόνισε και προσέθεσε: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε άνθρωποι των λόγων. Ήταν μια πράξη καθήκοντος που πατά και στις διαχρονικές αξίες που ενώνουν κοινωνικά με τη ναυτιλία. Είναι πρωτοβουλία εθνικής βαρύτητας Ναυτιλία και κοινωνία πάντα μαζί».

Οπως είπε το σχέδιο «Άγιος Νικόλαος» για τη Θεσσαλία είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλληλεγγύης και ευχήθηκε τα σχολεία να μείνουν ως σύμβολα και να προστατευθούν. «Όταν ενώνουμε δυνάμεις μας μετατρέπουμε την ευθύνη σε δημιουργία» είπε.

Μητσοτάκης: Στα 3 δισ. το κόστος του Ντάνιελ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του σημείωσε: «Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Το γεγονός ότι δε θρηνήσαμε περισσότερα θύματα οφείλετε στους ανθρώπους των ΕΔ και των σωμάτων ασφαλείας.

Με το μέγεθος καταστροφής καταλάβαμε ότι έπρεπε να αθροίσουμε δυνάμεις. Ζήτησα στήριξη από την ΕΕΕ και ήταν άμεση από την πρόεδρο Μελινα Τραυλού.

Κινηθήκαμε σε πρωτογνωρους ρυθμούς. Όταν είμαστε ενωμένοι τα καταφέρνουμε» τόνισε ο Κυριάκος Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι δεν έχουν κλείσει οι πληγές».

Ο Ντάνιελ όπως είπε, θα στοιχίσει πάνω από 3 δισεκ ευρώ, σημειώνοντας ότι εάν η οικονομία δεν είχε την δύναμη που έχει δείξει, δε θα μπορούσε να γίνει το έργο ανάταξης χωρίς να επιβαρύνει άλλους τομείς.

«Διαχρονικά ελληνικός εφοπλισμός, στηρίζει . Σε κάθε κρίσιμη στιγμή αντλούμε από τα παραδείγματα από τους ευεργέτες» ανέφερε και είπε: «Αποδίδουμε σημασία στις σύγχρονες κτιριακές υποδομές των σχολείων. Το πρόγραμμα Μαριεττα Γιαννακου θα φτάσει τα 400 εκατ και θα φτάσουμε τα 2000 σχολεία μέχρι την ολοκλήρωσης του».

Σύγχρονα κτίρια, διαδίκτυο κτλ είναι η σύγχρονη υποχρέωση για τη νέα γενιά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης .