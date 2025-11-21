Το σχέδιο για την Ουκρανία και οι αντιφάσεις για την Ελλάδα (και την Κύπρο)

Οι εξελίξεις στο Ουκρανικό φανερώνουν πολλά και τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ευχάριστα.

Το αμερικανορωσικό σχέδιο, όπως έχει γίνει γνωστό, στην ουσία είναι… ρωσικό, αφήνει εντελώς εκτός την Ευρώπη και, όσο και αν προαναγγέλλεται εδώ και καιρό, δημιουργεί, εφόσον εφαρμοστεί, αρνητικά τετελεσμένα.

Ειδικά για την Ελλάδα, όμως, διαμορφώνεται ένα πεδίο αντιφάσεων. Από τη μία, υπάρχουν οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες των προηγούμενων ημερών και η ανάδειξη της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Από την άλλη όμως, παρουσιάζεται η διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάτι που με το βλέμμα στο Κυπριακό, μόνο προβληματισμό μπορεί να δικαιολογήσει. Υπό αυτό το πρίσμα, η προαναγγελθείσα επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και να μην είναι μία τόσο απλή υπόθεση…