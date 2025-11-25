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Τραμπ: Στέλνει στην Μόσχα τον Γουίτκοφ για τις τελευταίες λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου με τον Πούτιν
Ειδήσεις
22:10 - 25 Νοε 2025

Τραμπ: Στέλνει στην Μόσχα τον Γουίτκοφ για τις τελευταίες λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου με τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει τον Στίβεν Γούιτκοφ στην Μόσχα για συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ώστε να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με τους προέδρους των δύο χωρών αφού υπογραφεί η συμφωνία. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social και λίγη ώρα αφότου είχε δηλώσει ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς προκειμένου να διευθετηθούν τα τελευταία σημεία της μεταξύ τους ειρηνευτικής συμφωνίας και να οριστικοποιηθεί το σχέδιο.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social: «Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ενός πολέμου που ΠΟΤΕ δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν. Το αρχικό Ειρηνευτικό Σχέδιο των 28 Σημείων, το οποίο είχε συνταχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετες εισηγήσεις και από τις δύο πλευρές, και πλέον απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Ειρηνευτικό Σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ν. Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την Διευθύντρια του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ελπίζω να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ μπορεί να επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ!».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (25/11) ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «ευαίσθητα, αλλά όχι ανυπέρβλητα», και τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι «την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε τεράστια πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες θα απαιτήσουν επιπλέον συζητήσεις μεταξύ των τριών πλευρών».

Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση με τη Ρωσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο CBS News την Τρίτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 22:13
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