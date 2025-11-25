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Βραζιλία: Διαταγή για μεταγωγή Μπολσονάρου στη φυλακή - Ποινή 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος
Ειδήσεις
22:59 - 25 Νοε 2025

Βραζιλία: Διαταγή για μεταγωγή Μπολσονάρου στη φυλακή - Ποινή 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική τροπή λαμβάνει η πολιτικο-δικαστική κρίση στη Βραζιλία, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την άμεση μεταγωγή του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου στη φυλακή, προκειμένου να αρχίσει να εκτίει την ποινή κάθειρξης 27 ετών για τον σχεδιασμό απόπειρας πραξικοπήματος το 2022.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 25/11 από τον δικαστή Αλεσάντρε ντε Μοράες, ο οποίος έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις έρευνες που αφορούν τον ακροδεξιό πρώην ηγέτη.

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρου επέλεξε τελικά να μην καταθέσει τελική έφεση κατά της καταδίκης του για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αμέσως μετά τις εκλογές του 2022. Η κίνηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ενεργοποίηση της καταδικαστικής απόφασης.

Με τη μη άσκηση έφεσης, ο ντε Μοράες ανακοίνωσε ότι η απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, καταργώντας κάθε δυνατότητα περαιτέρω δικαστικών προσφυγών και ενεργοποιώντας την πολυετή ποινή κάθειρξης.

Από τον κατ’ οίκον περιορισμό στο κελί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας

Ο Μπολσονάρου βρισκόταν εδώ και μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού. Το Σάββατο όμως συνελήφθη, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του βραχιολιού, γεγονός που ερμηνεύτηκε από τις αρχές ως προσπάθεια διαφυγής ή παρεμπόδισης της παρακολούθησης.

Έκτοτε, κρατείται στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην Μπραζίλια. Ο δικαστής ντε Μοράες επιβεβαίωσε ότι εκεί θα εκτίσει και την ποινή του, επικαλούμενος ζητήματα ασφαλείας αλλά και τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών σε περίπτωση μεταφοράς του σε κοινό σωφρονιστικό ίδρυμα.

Το ιστορικό της υπόθεσης – Οι έρευνες για το πραξικόπημα του 2022

Η έρευνα για τον Μπολσονάρου άνοιξε μετά τις ταραχές της 8ης Ιανουαρίου 2023, όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Κογκρέσο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο προεδρικό μέγαρο, προσπαθώντας να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό ενός συστήματος παραπληροφόρησης και στην προτροπή για στρατιωτική επέμβαση.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε:

  1. συνωμοσία για ανατροπή συνταγματικής τάξης,
  2. κατάχρηση εξουσίας,
  3. συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο πραξικοπήματος,
  4. υποκίνηση βίαιων ενεργειών από οπαδούς του.

Η ποινή των 27 ετών θεωρείται από τους νομικούς αναλυτές μία από τις αυστηρότερες που έχουν επιβληθεί ποτέ σε πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.

Πολιτικές προεκτάσεις και αντιδράσεις

Η απόφαση έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (PL), στο οποίο ανήκει ο Μπολσονάρου, κάνει λόγο για «πολιτική δίωξη», ενώ εκατοντάδες υποστηρικτές του έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Αντίθετα, η κυβέρνηση Λούλα θεωρεί την απόφαση «νίκη του κράτους δικαίου» και «αναγκαία θεσμική αποκατάσταση» μετά τα γεγονότα του 2022–2023.

Τι σημαίνει η απόφαση για το μέλλον της Βραζιλίας

Η μεταγωγή του Μπολσονάρου στη φυλακή σηματοδοτεί:

  1. το τέλος της πολιτικής του καριέρας για πολλά χρόνια,
  2. πιθανή αποσταθεροποίηση στο στρατόπεδο της βραζιλιάνικης δεξιάς,
  3. ενίσχυση του Ανώτατου Δικαστηρίου ως κεντρικού θεσμού στο πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα, η υπόθεση λειτουργεί ως ορόσημο στην προσπάθεια της Βραζιλίας να αντιμετωπίσει αποσχιστικές τάσεις, λαϊκιστικές πιέσεις και φαινόμενα θεσμικής αποδιάρθρωσης.

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