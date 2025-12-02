Τα δύσκολα είναι μπροστά για τον αγροτικό τομέα

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην δεχθεί τους αποκλεισμούς εθνικών οδών και συνοριακών σταθμών από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, όμως το ζήτημα είναι πλέον πολύ πιο σύνθετο από αυτό.

Η πρακτική αυτή είναι πράγματι ένα κατάλοιπο προηγούμενων δεκαετιών, που σήμερα είναι και εξαιρετικά αμφίβολο αν έχει κάποιο, ελάχιστο έστω αποτέλεσμα.

Το θέμα όμως είναι ότι οι εφετινές κινητοποιήσεις έρχονται σε συνέχεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών είναι η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης, που δεν έχει δοθεί σε όλους και στο σύνολό τους. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες, λίγες χιλιάδες αγρότες, φέρονται εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο και ως εκ τούτου δεν είναι στους δικαιούχους, ενώ άλλες 45.000 ελέγχονται και επίσης, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Ποια είναι η ουσία; Ότι με αφετηρία το σκάνδαλο και εξ αιτίας της δρομολογούμενης γενικής εκκαθάρισης, ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε σημείο καμπής. Είτε θα αναμορφωθεί συνολικά και θα εκσυγχρονιστεί, είτε θα μαραζώσει κι άλλο, με ό,τι αρνητική εξέλιξη αυτό θα επιφέρει για την παραγωγή και τη διακίνηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στη χώρα. Τα δύσκολα είναι μπροστά…