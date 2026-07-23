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ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:03 - 23 Ιουλ 2026

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Reporter.gr Newsroom
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Η αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους κυκλικούς συστημικούς κινδύνους κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026 δείχνει ότι αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το συνολικό περιβάλλον κινδύνου χαρακτηρίζεται ουδέτερο.  

Με βάση τα ευρήματα της ανάλυσης, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγή του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (Countercyclical Capital Buffer – CCyB), το οποίο παραμένει στο 0,5%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο επίπεδο που έχει οριστεί για ένα ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, η τριμηνιαία αξιολόγηση στηρίζεται τόσο στην τυποποιημένη διαφορά μεταξύ πιστώσεων και ΑΕΠ όσο και στον λεγόμενο «οδηγό αποθέματος ασφαλείας», ενώ συνεκτιμώνται κυρίως μια σειρά από πρόσθετους δείκτες που αποτυπώνουν τη δημιουργία και τη συσσώρευση κυκλικών συστημικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2014/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB), ο οδηγός αποθέματος ασφαλείας παραμένει στο μηδέν, καθώς η διαφορά μεταξύ πιστώσεων και ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι αρνητική από το τρίτο τρίμηνο του 2012. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η ένδειξη αυτή διαμορφώθηκε στις -18,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί ένα ευρύτερο σύνολο δεικτών που σχετίζονται με την πορεία της πιστωτικής επέκτασης, τον δανεισμό του ιδιωτικού τομέα, την αγορά κατοικίας και επαγγελματικών ακινήτων, τις εξωτερικές ανισορροπίες, καθώς και τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και στις αγορές κεφαλαίου.

Η ανάλυση αυτών των στοιχείων καταγράφει ορισμένες πρώιμες ενδείξεις αύξησης των κυκλικών συστημικών κινδύνων σε επιμέρους τομείς, όπως η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, η άνοδος των τιμών των κατοικιών και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ωστόσο, στο σύνολό τους τα δεδομένα δεν υποδεικνύουν υπερβολική πιστωτική επέκταση στην ελληνική οικονομία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταλήγει ότι οι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026, διατηρώντας αμετάβλητη την εκτίμησή της για ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου.

Ως εκ τούτου, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας παραμένει στο 0,5%, όπως προβλέπεται από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 248/1/06.10.2025, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η κεντρική τράπεζα υπενθυμίζει επίσης ότι έχει υιοθετήσει την πολιτική του θετικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος σε ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου, η οποία ενεργοποιείται σε πρώιμο στάδιο του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κύκλου, όταν οι συστημικοί κίνδυνοι δεν είναι ούτε ιδιαίτερα χαμηλοί ούτε αυξημένοι.

Για το διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ύψους 0,25%, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 235/2/07.10.2024.

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