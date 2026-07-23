Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Επενδύσεις με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, νέες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες και τα πλοία, αλλά και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που προωθεί η διοίκηση της Διώρυγας Κορίνθου, επιδιώκοντας να διευρύνει σημαντικά τις πηγές εσόδων της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε την Τετάρτη (22/7) σε δημοσιογραφική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή, η Διώρυγα Κορίνθου περνά σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, επιδιώκοντας να εξελιχθεί από μια υποδομή που αντλεί τα έσοδά της κυρίως από τις διελεύσεις πλοίων σε έναν πολυλειτουργικό προορισμό με δραστηριότητες που καλύπτουν την εστίαση, την αναψυχή, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Το επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2027 βασίζεται στη διεύρυνση των πηγών εσόδων, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα έχει πλέον προσεγγίσει τα επιχειρησιακά της όρια. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Διώρυγας Κορίνθου, Νάσος Μπίκας, με περίπου 100 διελεύσεις ημερησίως και ημερήσια έσοδα που αγγίζουν τις 45.000 ευρώ, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της αύξησης της κυκλοφορίας είναι περιορισμένα.

Η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει τη δημιουργία νέων, σταθερών πηγών εσόδων, με στόχο ο ετήσιος κύκλος εργασιών να φτάσει, σε πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου, έως και τα 10 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιος από τα σημερινά επίπεδα.

Αξιοποίηση ακινήτων με επίκεντρο την εμπειρία

Κομβικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί η αξιοποίηση περίπου 180 στρεμμάτων ακίνητης περιουσίας που διαθέτει η εταιρεία στις περιοχές των Ισθμίων και της Ποσειδωνίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πόλου δραστηριοτήτων γύρω από τη Διώρυγα, με εστιατόρια, παραδοσιακό καφενείο, μπαρ, χώρους αναψυχής και υποδομές φιλοξενίας εκδηλώσεων. Η διοίκηση εκτιμά ότι μέσα στο επόμενο έτος μπορούν να λειτουργούν τρία εστιατόρια, ένα καφενείο και ένα μπαρ, διαμορφώνοντας έναν προορισμό που θα προσελκύει όχι μόνο τους διερχόμενους επισκέπτες, αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει τους διαγωνισμούς για την παραχώρηση των χώρων. Το μοντέλο προβλέπει συμβάσεις διάρκειας πέντε έως δέκα ετών, με τους επενδυτές να αναλαμβάνουν την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και να καταβάλλουν αντίστοιχο αντάλλαγμα στη Διώρυγα.

Η γαστρονομία αποτελεί μόνο την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδίου, το οποίο επεκτείνεται σε δράσεις πολιτισμού, ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής, φιλοξενίας, νυχτερινών δραστηριοτήτων και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Νέες υπηρεσίες για πλοία και επισκέπτες

Παράλληλα, η εταιρεία εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες της Διώρυγας, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας.

Οι πλοιοκτήτες μπορούν πλέον να προγραμματίζουν με ακρίβεια τον χρόνο διέλευσης, ενώ προσφέρεται και υπηρεσία κινηματογράφησης με drone, το οποίο συνοδεύει το σκάφος κατά τη διέλευση και παραδίδει επαγγελματικό οπτικοακουστικό υλικό.

Η υπηρεσία VIP Passage τιμολογείται στα 400 ευρώ, ενώ η λήψη βίντεο με drone στα 800 ευρώ, δημιουργώντας νέες πηγές πρόσθετων εσόδων.

Παράλληλα εφαρμόζεται πιλοτικά νέο μοντέλο τιμολόγησης με οκτώ διαφορετικές κατηγορίες διελεύσεων, ώστε οι χρεώσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα στα χαρακτηριστικά κάθε πλοίου, διαχωρίζοντας τις εμπορικές μεταφορές από τα ιδιωτικά σκάφη και τα πολυτελή yachts.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με τεχνητή νοημοσύνη

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Διώρυγας.

Η εταιρεία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που θα συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, γεωτεχνικούς αισθητήρες, ρομποτικούς γεωδαιτικούς σταθμούς, μετεωρολογικούς σταθμούς και συστήματα παρακολούθησης του θαλάσσιου πυθμένα.

Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, διευκολύνοντας τη συνεχή εποπτεία των πρανών, την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει τον προγραμματισμό των διελεύσεων, μειώνοντας έως και κατά 40% τον χρόνο αναμονής των πλοίων.

Στην τελική ευθεία τα έργα αποκατάστασης

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο εξελίσσεται παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης που ξεκίνησαν μετά τη μεγάλη κατολίσθηση του 2021.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εργασίες ελάφρυνσης των πρανών, λιμενικά έργα προστασίας και μόνιμη θωράκιση με αγκυρώσεις και ειδικά πλέγματα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των έργων του Λιμενικού Ταμείου θα ακολουθήσει ακόμη ένας κύκλος αναβαθμίσεων διάρκειας περίπου ενός έτους.

Στόχος είναι από το 2027 η Διώρυγα να λειτουργεί σχεδόν σε ετήσια βάση, με περιορισμένες μόνο διακοπές για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Χρονιά-ρεκόρ το 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Διώρυγα, καθώς καταγράφηκαν περίπου 12.000 διελεύσεις πλοίων, εκ των οποίων περίπου 3.000 αφορούσαν εμπορικά πλοία και οι υπόλοιπες ιδιωτικά σκάφη, ιστιοπλοϊκά, πολυτελή yachts και μικρά κρουαζιερόπλοια.

Η χρήση έκλεισε με EBITDA περίπου 1,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη κοντά στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Παρότι το 2026 η επαναλειτουργία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου λόγω της εξέλιξης των έργων, η διοίκηση εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους θα ανακτηθεί σημαντικό μέρος των απωλειών, με αποτέλεσμα τα οικονομικά μεγέθη να κινηθούν κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.