Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Κριστίν Λαγκάρντ) λίγο μετά την ανακοίνωση για τα επιτόκια στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, τονίζοντας ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, χωρίς να προδεσμεύεται για την πορεία των επιτοκίων.

Όπως τόνισε, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη εμφανίζει σημάδια ήπιας βελτίωσης, με ανθεκτικότητα στη μεταποίηση και ανάκαμψη των υπηρεσιών, αν και οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν συγκρατημένες εξαιτίας του ενεργειακού σοκ και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, οι δαπάνες για άμυνα και υποδομές και η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών θα στηρίξουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η πρόεδρος της ΕΚΤ, ανέφερε ότι ο ετήσιος δείκτης υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο, ωστόσο οι αυξημένες τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να τροφοδοτούν πιέσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από ενδεχόμενη νέα άνοδο των ενεργειακών τιμών, εμπορικές εντάσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει ελαφρώς πιο αυστηρές, με τα επιτόκια δανεισμού να παραμένουν υψηλά και τις τράπεζες να σκληραίνουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων, ιδιαίτερα στα στεγαστικά. Η ΕΚΤ διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της ώστε να διασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και τη σταθερότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση της Κριστίν Λαγκάρντ

«Καλησπέρα σας. Ο Αντιπρόεδρος (Μπόρις Βούιτσιτς ) κι εγώ σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη Τύπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, διαμορφώνονται σήμερα κοντά στο βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου και παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή και οι συνολικές πληθωριστικές επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό παρακολουθούμε στενά την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη χάραξη νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Με τη σημερινή απόφαση, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε καλή θέση ώστε να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνουμε αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τη διαμόρφωση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των σχετικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Δεν προδεσμευόμαστε για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι σημερινές αποφάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

Οικονομική δραστηριότητα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν κάποια βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολούθησε να αποτελεί αρνητικό παράγοντα.

Οι έρευνες υποδηλώνουν ότι ο τομέας των υπηρεσιών ανέκαμψε εν μέρει, μετά τη σημαντική επιβράδυνση που ακολούθησε το ενεργειακό σοκ. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η δραστηριότητα στις ψηφιακές υπηρεσίες, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης συμβολής εφαρμογών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μεταποίηση εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις αυξάνουν τα αποθέματά τους για να προστατευθούν από πιθανούς κινδύνους στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ θετικά συμβάλλουν και οι υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,2% τον Μάιο, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι αγγελίες για νέες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει πιο αδύναμη σε σχέση με την περίοδο πριν από τη σύγκρουση.

Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει συγκρατημένη βραχυπρόθεσμα, λόγω του ενεργειακού σοκ και της αυξημένης αβεβαιότητας.

Παρ' όλα αυτά, οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη παραμένουν ισχυροί. Η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, οι δημόσιες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, καθώς και η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών αναμένεται να στηρίξουν την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρωζώνης, με παράλληλη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών.

Η απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων της ενιαίας αγοράς, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Τα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες.

Η θετική ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νωρίτερα μέσα στον μήνα αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Η ΕΚΤ χαιρετίζει τον κοινό στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους για το πακέτο νομοθεσίας σχετικά με το Ενιαίο Νόμισμα.

Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά, παρέχοντας ένα ψηφιακό μέσο πληρωμών για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο.

Ο πληθωρισμός της ενέργειας μειώθηκε στο 8,5%, έναντι 10,8% τον Μάιο, ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,5%, από 1,9%.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων επιβραδύνθηκε στο 2,4%, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός των αγαθών μειώθηκε από 0,9% σε 0,7%, ενώ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αποκλιμακώθηκε από 3,5% σε 3,2%.

Ωστόσο, το ενεργειακό σοκ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εισροών και, ως εκ τούτου, αναμένουν ότι θα χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Παρότι οι εξελίξεις στον υποκείμενο πληθωρισμό παραμένουν μέχρι στιγμής συγκρατημένες, οι συνολικές επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως.

Ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ, καθώς και οι σχετικές έρευνες για τις μισθολογικές προσδοκίες, εξακολουθούν να δείχνουν μέτρια αύξηση των μισθών κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας συνέβαλε στον περιορισμό της ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι περισσότερες μετρήσεις για τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν κοντά στο 2%, γεγονός που στηρίζει την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα στον στόχο της ΕΚΤ.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού της ενέργειας τον Ιούνιο, η σημαντική αύξηση των ενεργειακών τιμών από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις τιμές των τροφίμων, των αγαθών και των υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τον συνολικό πληθωρισμό αισθητά πάνω από τον στόχο έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει, καθώς προβλέπεται αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και βραδύτερη αύξηση των υπόλοιπων τιμών.

Παρ' όλα αυτά, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά το μέγεθος και τη διάρκεια της ανόδου των ενεργειακών τιμών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις τιμές, τους μισθούς, τις πληθωριστικές προσδοκίες και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Αξιολόγηση κινδύνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν κυρίως καθοδικοί.

Αν και το Μνημόνιο Κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τον Ιούνιο αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης, τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν νέες ανατροπές και η γεωπολιτική κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευθραυστότητα.

Μια νέα διαταραχή στις ενεργειακές προμήθειες θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι προβλέπεται σήμερα.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα περιόριζε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, θα επηρέαζε αρνητικά την κατανάλωση, τις επενδύσεις και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, πιθανή επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή περαιτέρω περιορισμός της παροχής πιστώσεων θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση.

Επιπλέον, νέες εντάσεις στο διεθνές εμπόριο ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να περιορίσουν τις εξαγωγές και να αποδυναμώσουν τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις.

Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρότερη των προβλέψεων, εάν η οικονομία και οι ενεργειακές αγορές προσαρμοστούν ταχύτερα στις επιπτώσεις της κρίσης ή εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί με βιώσιμο τρόπο.

Θετικά θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν οι προγραμματισμένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, καθώς και η ευρύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης.

Κίνδυνοι για τον πληθωρισμό

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν κυρίως ανοδικοί.

Το ενεργειακό σοκ ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω και οι επιπτώσεις του στις υπόλοιπες τιμές και στους μισθούς να αποδειχθούν ισχυρότερες από τις σημερινές εκτιμήσεις.

Όσο περισσότερο οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να τροφοδοτήσουν γενικευμένες πληθωριστικές πιέσεις μέσω έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων στην οικονομία.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις σε διεθνές επίπεδο ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κατακερματισμό των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, να περιορίσουν την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και να εντείνουν τους περιορισμούς στην παραγωγική ικανότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα –όπως οι συνεχιζόμενοι καύσωνες– καθώς και η ευρύτερη κλιματική και περιβαλλοντική κρίση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές των τροφίμων υψηλότερα από τις σημερινές προβλέψεις.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν επιτευχθεί μια βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ή εάν οι έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις του ενεργειακού σοκ αποδειχθούν πιο περιορισμένες από ό,τι αναμένεται σήμερα.

Επιπλέον, μια περίοδος μεγαλύτερης μεταβλητότητας και αυξημένης αποστροφής κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση και, κατά συνέπεια, να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

Συνολικά, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει ελαφρώς πιο περιοριστικές από την προηγούμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, εξέλιξη που συνάδει με τη διατήρηση των βασικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού προς τις επιχειρήσεις και το κόστος άντλησης κεφαλαίων μέσω των αγορών παρέμειναν αμετάβλητα τον Μάιο, στο 3,6% και 4,0% αντίστοιχα.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις επιταχύνθηκε στο 4,0%, από 3,4% τον Απρίλιο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βραδύτερη αύξηση της έκδοσης εταιρικών ομολόγων, η οποία επιβραδύνθηκε από 4,5% σε 3,4%.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΚΤ για τις τραπεζικές χορηγήσεις στην Ευρωζώνη, τα πιστωτικά κριτήρια για τα επιχειρηματικά δάνεια έγιναν ελαφρώς αυστηρότερα κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε οριακά, κυρίως λόγω μεγαλύτερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αλλά και αυξημένου δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Στον τομέα της στεγαστικής πίστης, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν στο 3,5% τον Μάιο, από 3,4% τον Απρίλιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Παράλληλα, οι τράπεζες αυστηροποίησαν τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων, καθώς εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στους οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους και λιγότερο πρόθυμες να αναλάβουν πρόσθετο ρίσκο.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε, εξαιτίας της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και του υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Συμπέρασμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαμόρφωση νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Οι μελλοντικές αποφάσεις θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.

Οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των σχετικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι δεν προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Τέλος, διαμηνύει ότι παραμένει έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της, στο πλαίσιο της εντολής της, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωζώνη».