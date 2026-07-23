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Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών
Ειδήσεις
16:06 - 23 Ιουλ 2026

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή της στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της, καλώντας την Τουρκία να επιδείξει έμπρακτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, να αποφύγει απειλές και μονομερείς ενέργειες και να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνεται στην απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), καθώς και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Η αφορμή της παρέμβασης

Η ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή υποβλήθηκε με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος υποστήριξε ότι τα «δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «δεν θα παραμείνει ποτέ αδιάφορη απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια και τα νόμιμα συμφέροντά της στις θάλασσές της».

Με βάση τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο κ. Κεφαλογιάννης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί και να καταδικάσει κάθε αναφορά που αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απάντηση της Κάγια Κάλλας

Στην απάντησή της, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά στο πλευρό όλων των κρατών-μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, η ΕΕ «στέκεται συλλογικά, σταθερά και αδιαμφισβήτητα στο πλευρό όλων των κρατών-μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή» και παραμένει προσηλωμένη τόσο στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Ένωσης όσο και των κρατών-μελών της, με βασικούς άξονες τη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας και τον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να επιδείξει «αταλάντευτη προσήλωση» στις σχέσεις καλής γειτονίας, στον σεβασμό των διεθνών συμφωνιών και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, αποφεύγοντας ενέργειες ή δηλώσεις που επιβαρύνουν τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη.

Αναφορά στην UNCLOS και στα 12 ναυτικά μίλια

Η απάντηση της Κάγια Κάλλας παραπέμπει και στην πρόσφατη Έκθεση Προόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει το αναφαίρετο και μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ταυτόχρονα, γίνεται ειδική αναφορά στη διατήρηση σε ισχύ της απόφασης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελούσε αιτία πολέμου (casus belli), ζήτημα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Έμφαση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

Η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και ο σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι μόνο μέσα από τον σεβασμό των αρχών αυτών μπορεί να οικοδομηθεί μια ουσιαστική και αμοιβαία επωφελής σχέση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.

Η απάντηση της Κάγια Κάλλας αποτελεί ακόμη μία σαφή ευρωπαϊκή τοποθέτηση υπέρ της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις διαφωνίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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