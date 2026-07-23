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Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων
Επιχειρήσεις
14:59 - 23 Ιουλ 2026

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
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Σε δήλωσή του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος  και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, τονίζει ότι «λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ».  

Έτσι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, «για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε».

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι «μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» και πως «ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».

Αναλυτικά η δήλωση του Α. Εξάρχου

«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds - στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.

Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.»

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