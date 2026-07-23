Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα (23/7) κατά τη διάρκεια διπλωματικής συνάντησης στη Νοτιοανατολική Ασία ότι «το τίμημα που πληρώνει το Ιράν θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ», έως ότου η Τεχεράνη αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία την οποία θα τηρήσει.

«Το Ιράν ζητά μια συμφωνία κάθε μέρα. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που συνάπτει μια συμφωνία είτε την παραβιάζει είτε επιδιώκει να αλλάξει τους όρους της», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Γι' αυτό και τώρα πληρώνει το τίμημα. Ίσως τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνεχίζει να υφίσταται μεγάλες απώλειες, αλλάξει στάση».

Υπενθυμίζεται ότι, οι Χούθι, -που υποστηρίζονται από το Ιράν και ελέγχουν τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα,- είχαν ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία είχε εκτρέψει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμψει τον αποκλεισμό του Περσικού Κόλπου από το Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι επιθέσεις των Χούθι σε δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ -της λεγόμενης «Πύλης των Δακρύων»- τα οποία ελέγχουν την πρόσβαση από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη θαλάσσια οδό για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, μετά τα Στενά του Ορμούζ στην είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Πέμπτη στα υψηλότερα επίπεδά τους από την αποτυχημένη εκεχειρία του προηγούμενου μήνα.