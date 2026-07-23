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«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas
Magazino
16:54 - 23 Ιουλ 2026

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Christopher Nolan εξελίσσεται στο απόλυτο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, με το υψηλό ενδιαφέρον του κοινού να αποτυπώνεται ήδη από τις πρώτες ημέρες προβολής της.

Έως σήμερα, στα Village Cinemas τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεπεράσει τα 127.000 επιβεβαιώνοντας τη μοναδική απήχηση της τελευταίας παραγωγής του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη στο ελληνικό κοινό.

Ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία που το κοινό επιλέγει να ζήσει στην κορυφαία δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου. Η μεγάλη ζήτηση – που είχε ήδη φανεί από την προπώληση των Village Cinemas με 32.000 εισιτήρια – συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, οδηγώντας σε προσθήκη νέων προβολών τόσο σε IMAX® όσο και σε mainstream αίθουσες. Ήδη, οι θεατές έχουν σπεύσει να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους για τις πρωινές προβολές του Σαββατοκύριακου που προστέθηκαν, καθώς και για τις μεσημεριανές τις καθημερινές, ενώ για πρώτη φορά ξεκινά και 4η εβδομάδα προπώλησης για την αίθουσα IMAX, μια ακόμα πρωτιά για την επική παραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι η προβολή της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» στην Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά με δύο μεταμεσονύκτιες προβολές στα Village Cinemas του The Mall Athens, οι οποίες έγιναν sold out μέσα σε λίγες ημέρες, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της έντονης απήχησης της ταινίας στο κοινό.

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