Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Το προεδρείο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, συναντήθηκε σήμερα (23/7) με τον υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή Β’ Πειραιά, Δημήτρη Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο του διαλόγου των παραγωγικών φορέων με την κυβέρνηση, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Β.Ε.Π., ως μία δέσμη δέκα βασικών προτεραιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και της ναυτιλίας που αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη και τους Κ. Αχλαδίτη, Κ. Κορωνάκη, Σ. Θεοδωρόπουλο και Ν. Μαυρίκο, συζητήθηκαν τα οικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ΜμΕ. Συγκεκριμένη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών Νομικών Προσώπων και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους, που θα «ισοσκελίζονται» από την αύξηση της φορολογητέας ύλης και την αύξηση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Επίσης, συζητήθηκε η πρόταση για εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ με μετάταξη ταχυκίνητων κωδικών, χωρίς μάλιστα να μειώνει τα αυξανόμενα ετήσια έσοδα, στοιχείο που δεν θα αποτελέσει μόνο μια φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά θα περιορίσει σημαντικά την ακρίβεια.

Μεταξύ άλλων, προτάθηκαν επενδυτικά κίνητρα με αφορολόγητο αποθεματικό ή υπεραποσβέσεις, ρυθμίσεις για το κόστος της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των ΜμΕ, η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, η αύξηση χρηματοδότησης και ρευστότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών με επενδύσεις στη εφοδιαστική αλυσίδα, οι τελωνειακές διαδικασίες και οι πλατφόρμες για τα λιμάνια και τα ναυπηγεία, καθώς και η αποφυγή προβλημάτων από τα ψηφιακά δελτία αποστολής.

Είναι σημαντικό πως οι κομβικές πρωτοβουλίες που πρότεινε το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και αναμένουν να ακούσουν οι επιχειρήσεις στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένες πολύ χαμηλότερα από το διαθέσιμο ποσό των συνολικών μέτρων. Το αναλυτικό υπόμνημα, ανά αρμοδιότητα υπουργείου και ανά επιχειρηματική δραστηριότητα επιβεβαιώνει, μάλιστα, πως το προτεινόμενο σχέδιο δεν δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος αφού κάθε φορολογική πρόταση, αναπληρώνεται από την ίδια πηγή δημοσιών εσόδων, τόσο από άμεσους, όσο και έμμεσους φόρους, με την αντίστοιχη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών των επιχειρήσεων.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι κοινός στόχος είναι μια αγορά με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόνισε με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη συνέπεια των φορολογουμένων. Επίσης τόνισε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν την πραγματική οικονομία παραμένουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού με στόχο τη διαμόρφωση πρακτικών και εφαρμόσιμων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στους 7 στρατηγικούς άξονες του ΕΠΑ 2026-2030 που θα διαθέσει 23 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Τέλος, ο Β. Κορκίδης τόνισε πως στον «δεκάλογο της αγοράς» η επιχειρηματική κοινότητα δεν ζητά περισσότερες επιδοτήσεις, ούτε νέες έκτακτες παροχές. Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα δημιουργήσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και απασχόληση. Εν τοις πράγμασι, ζητά ένα «Συμβόλαιο Οικονομικής Βιωσιμότητας των ΜμΕ». Σε συνδυασμό μάλιστα με την αποφυγή «πολιτικού ρίσκου» αυτή είναι η ουσία των οικονομικών προσδοκιών της επιχειρηματικότητας προς και μετά τις εξαγγελίες της φετινής ΔΕΘ.