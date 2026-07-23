MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Το τμήμα κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, που αποτελείται από τις εταιρείες MSC Cruises και Explora Journeys, θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ελλάδας.

Η MSC Cruises ταξιδεύει στη Σύρο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, και σε συνεργασία με την Marketing Greece, αποτυπώνει τις αυθεντικές εμπειρίες των προορισμών με στόχο να εμπνεύσει και να συστήσει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τη μοναδικότητά τους.

Με πρωτότυπο οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, σύγχρονης αισθητικής και με φρέσκια ματιά, η MSC Cruises αφηγείται την ταυτότητα των τριών ελληνικών προορισμών, φωτίζοντας τις ιστορίες και τις εμπειρίες εκείνες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το φυσικό τοπίο και τις ξεχωριστές στιγμές που προσφέρει το Αιγαίο απλόχερα στον ταξιδιώτη.

Στη Σύρο ο φακός στρέφεται στα εμβληματικά μνημεία του νησιού: το Θέατρο Απόλλων, το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και το Μουσείο Κλωστοϋφαντουργίας Ερμούπολης. Αιχμαλωτίζει βουτιές στα γραφικά Βαπόρια, οινογευσίες που αναδεικνύουν τις τοπικές ποικιλιών κρασιού αλλά και την παραδοσιακή παρασκευή λουκουμιών, ένα προϊόν ταυτόσημο με τον προορισμό.

Η κοσμοπολίτικη Μύκονος ξεδιπλώνει την πιο αυθεντική της πλευρά μέσα από την εξερεύνηση της γειτονικής Δήλου, του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και του εργαστήριου κατασκευής ψηφιδωτού, εμπνευσμένο από την αρχαία ιστορία της. Παράλληλα, σε ένα παραδοσιακό αγρόκτημα στην Άνω Μερά ο τρόπος ζωής και ο γαστρονομικός πλούτος του νησιού αποκαλύπτονται μέσα από τη γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων και τη γνωριμία με τα ήθη και έθιμα του προορισμού.

Το Μουσείο Ντομάτας, το Εμπορείο με τον έντονα μεσαιωνικό χαρακτήρα, η Βλυχάδα με το μοναδικό σεληνιακό της τοπίο, η παραδοσιακή οργανοποιία με την κατασκευής της τσαμπούνας και οι σύγχρονες gallery τέχνης πρωταγωνιστούν στη Σαντορίνη, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού.

«Μέσα από δυνατές αφηγήσεις και σύγχρονο περιεχόμενο, αναδεικνύουμε τον μοναδικό χαρακτήρα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεθνή προβολή τους. Πέρα από τους εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας, στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκήνιο και ανερχόμενα ή λιγότερο γνωστά λιμάνια και νησιά, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν τον εντυπωσιακό πλούτο και τη μεγάλη ποικιλία εμπειριών που έχει να προσφέρει η χώρα», δήλωσε ο Gianni Onorato, Διευθύνων Σύμβουλος της MSC Cruises.

«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για την MSC Cruises και βασικό πυλώνα της παρουσίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία μιας κρουαζιέρας δεν περιορίζεται στο ταξίδι εν πλω, αλλά εμπλουτίζεται μέσα από την ουσιαστική γνωριμία με τους προορισμούς και τις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουν οι επισκέπτες μας. Η συνεργασία μας με τη Marketing Greece αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοσοφία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν οργανισμό που μοιράζεται το όραμά μας για την προώθηση ποιοτικών, αυθεντικών και υπεύθυνων ταξιδιωτικών εμπειριών.»

Η στρατηγική συνεργασία της MSC Cruises με την Marketing Greece επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.