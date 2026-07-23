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Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας
Πολιτική
14:43 - 23 Ιουλ 2026

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Reporter.gr Newsroom
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«Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 8η επέτειο της τραγωδίας του Ματιού, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν, παραμένει ζωντανή. Μαζί της παραμένει και το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες, στις οικογένειές τους και σε μια κοινωνία που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα.

Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λήθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη.

Γιατί η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας.

Κρίνεται καθημερινά: στην πρόληψη, στον έγκαιρο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική πολιτική προστασία, στη διαχείριση και προστασία των δασών, στην ανθεκτικότητα των υποδομών και στη διαρκή στήριξη όσων εξακολουθούν να ζουν με τις πληγές εκείνης της ημέρας.

Η κλιματική κρίση καθιστά αυτή την ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια· αντίθετα, επιβάλλει περισσότερη ετοιμότητα, καλύτερο σχεδιασμό, ισχυρότερους θεσμούς και ουσιαστική λογοδοσία.

Το «Ποτέ ξανά» δεν μπορεί να είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο. Πρέπει να γίνει μια διαρκής πολιτική δέσμευση: να διορθώσουμε όσα απέτυχαν, να ολοκληρώσουμε όσα ακόμη εκκρεμούν και να οικοδομήσουμε μια Πολιτεία που προλαμβάνει, προστατεύει και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις.

Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν. Το οφείλουμε σε όσους έμειναν πίσω. Και, πάνω απ' όλα, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές.

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