Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν σημαντικά την Πέμπτη (23/7), καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα η αγορά αξιολόγησε τα τριμηνιαία αποτελέσματα δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 469 μονάδων ή 0,90% στις 51.749,67 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,92% και τις 7.429,66 μονάδες και ο Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 1,71% στις 25.257,984 μονάδες.

Άλμα στο πετρέλαιο λόγω Μέσης Ανατολής

Οι τιμές του πετρελαίου άσκησαν πρόσθετες πιέσεις στις αγορές, καθώς εκτοξεύθηκαν μετά την ανακοίνωση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με επιθέσεις κατά ιρανικών υποδομών.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social:

«Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται κοντά ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη».

Το Brent πλησίασε τα 100 δολάρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Ιουλίου ενισχύθηκαν κατά 6%, ξεπερνώντας τα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα άγγιξαν προσωρινά το επίπεδο των 100 δολαρίων.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο περίπου 5%, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Τόσο το Brent όσο και το WTI διαπραγματεύονταν στα υψηλότερα επίπεδά τους από την περίοδο πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης τον περασμένο μήνα.

«Ο πληθωρισμός παραμένει στην κορυφή της ατζέντας των αγορών σήμερα το πρωί, με το Brent να ενισχύεται καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται», ανέφερε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank σε σημείωμά του προς τους επενδυτές.

Άνοδος αποδόσεων ομολόγων – Νέα πίεση για τα επιτόκια

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά μαζί με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

«Οι επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό ενισχύει τους φόβους ότι η σύγκρουση διευρύνεται. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε υψηλό επτά εβδομάδων και ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις για πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων», σημειώνουν αναλυτές.

Πιέσεις σε Alphabet και Tesla

Οι μετοχές επιβαρύνθηκαν επίσης από τις απώλειες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, υποχώρησε περίπου 5%, αφού η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 έως και τα 205 δισ. δολάρια, λόγω της αυξημένης ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αύξηση των επενδύσεων στην AI έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεράστιες δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση άνω του 9%, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική απόκλιση από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδά της.