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«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι
Ειδήσεις
16:08 - 23 Ιουλ 2026

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί στο εξής το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση των Χούθι, μετά τον ισχυρισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης της Υεμένης ότι έπληξε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που οι Χούθι απειλούν να ανοίξουν νέο μέτωπο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη 12η διαδοχική νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει «πολύ ισχυρά» τους Χούθι πριν από έναν χρόνο, επειδή παρεμπόδιζαν το παγκόσμιο εμπόριο επιτιθέμενοι σε πλοία.

«Από τότε και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη υπευθυνότητα. Δυστυχώς, τώρα ξεκίνησαν ξανά, επιτιθέμενοι σε δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ», έγραψε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι «αν το ξανακάνουν, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι αποτελούν πληρεξούσιο (proxy) και υποκατάστατό του. Θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και στους ίδιους τους Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με επαγγελματισμό και σύνεση».

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι στόχευσαν με drones και πυραύλους δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, τα Encelia και Layla, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την ανακοίνωση του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας (SPA) επιβεβαίωσε ότι το Encelia δέχθηκε επίθεση ενώ διέπλεε την Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Επικαλούμενο αξιωματούχο της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πρακτορείο ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν υπήρξε, ωστόσο, ενημέρωση για την κατάσταση του Layla.

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Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι «άγνωστο βλήμα» έπληξε την Τετάρτη σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο περίπου 130 χιλιόμετρα από την παράκτια πόλη Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Τα πλήγματα περιορίζουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά πληρώματα και εμπορικά πλοία», ανέφερε η CENTCOM.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του μήνα, ενώ επανέφεραν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η CENTCOM ανέφερε ότι είχε ανακατευθύνει εννέα εμπορικά πλοία και είχε ακινητοποιήσει ένα ακόμη, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο ή την έξοδο πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να μην είναι έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία, «τουλάχιστον όχι σε μία που να είναι διατεθειμένο να τηρήσει».

«Θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα και κάθε βράδυ το κόστος γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις που οι Χούθι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν εναντίον των δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, ο Ρούμπιο απάντησε: «Ελπίζω να σταματήσουν. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Οι Ιρανοί τούς παρέσυραν σε αυτή την ενέργεια».

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