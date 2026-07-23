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Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Οικονομία
17:11 - 23 Ιουλ 2026

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Reporter.gr Newsroom
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Την υψηλότερη επίδοση μέχρι σήμερα στην έκδοση αποφάσεων φορολογικής απαλλαγής κατέγραψε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από επενδυτές για την τρέχουσα περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.

Συνολικά, εκδόθηκαν αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και αφορά στους αναπτυξιακούς νόμους του 2016 και του 2022, καλύπτοντας το 100% των σχετικών αιτημάτων.

Πρόκειται για επίδοση που ξεπερνά κάθε προηγούμενη, καθώς το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με την χρονιά που μας πέρασε. Τα προηγούμενα χρόνια, το ύψος των φορολογικών απαλλαγών κυμαινόταν μεταξύ 20-25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 είχε ανέλθει στα 29 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούσαν μέχρι σήμερα την υψηλότερη επίδοση. Επίσης και ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν, είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί προϊόν συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και των στελεχών της, τα οποία ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ταχύτητα σε έναν ιδιαίτερα αυξημένο και σύνθετο όγκο εργασίας.

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