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Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE
ΑΜΥΝΑ
14:25 - 23 Ιουλ 2026

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό αμυντικό εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατ. ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το SAFE είναι χρηματοδοτικό εργαλείο € 150 δισ. που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη, με έμφαση στις από κοινού προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μέσων χερσαίας μάχης που παράγονται εντός της Ένωσης.

«Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη παραδίδει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, προσθέτοντας ότι «το εργαλείο ενισχύει τόσο την εθνική ετοιμότητα όσο και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα».

Όπως μας υπενθυμίζεται η ΕΡΤ, το SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις αγορές, γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων με ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ένωσης. Τα δάνεια θα αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που τα λαμβάνουν. Επόμενες εκταμιεύσεις θα ακολουθήσουν καθώς επιτυγχάνονται τα συμφωνηθέντα ορόσημα υλοποίησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 14:34
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