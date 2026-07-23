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Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»
Φορολογία
15:50 - 23 Ιουλ 2026

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε εκτεταμένες παραβάσεις στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε από τις αρχές του 2026.

Η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικής Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ) με γνώμονα τη διαρκή εκπλήρωση της αποστολής της, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ευρημάτων:

Για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.000 περιπτώσεις για τις οποίες εντοπίστηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα (αποκρυβέντα) περιουσιακά στοιχεία, μέσης συνολικής αξίας 900.000 €, περίπου.

Για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υποχρέων προσώπων που υπέβαλαν κενή δήλωση (φαινόμενο «λευκής κόλλας»), εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία, μέσης συνολικής αξίας 1.000.000 €, περίπου.

Τα παραπάνω ευρήματα αφορούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση δήλωσης λόγω του ότι συνδέονται με Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών ή συμβάλλονται με το Δημόσιο.

Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων έχει ήδη παραπεμφθεί ή πρόκειται να παραπεμφθεί άμεσα στις εισαγγελικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.

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