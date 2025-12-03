ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική - Ε, και;
Ανεμοδείκτης
11:22 - 03 Δεκ 2025

Στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική - Ε, και;

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη δίκη για τις υποκλοπές υπήρξε μάρτυρας που κατάθεσε πως στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την ίδια υπόθεση οι ερωτήσεις που απάντησε ήταν στημένες. Εσείς; Όλα καλα; Για τους πολιτικούς μας φαίνεται πως είναι όλα καλά...

Ουδείς, άλλωστε αντέδρασε στα όσα είπε στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές ο Στέφανος Τρίμπαλης. Ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel που έκανε εξαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού και συνδέεται με την Intelexa του Predator, είπε στο δικαστήριο πως στην πραγματικότητα ήταν ένας αχυράνθρωπος, που σύρθηκε στην εξεταστική να καταθέσει, με στημένες ερωτήσεις.

«Όταν πήγα μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν στενό του συνεργάτη. Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: "Εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά», είπε.

Παράλληλα, κατέθεσε ότι από την αρχή των αποκαλύψεων σχετικά με το Predator δεχόταν διαβεβαιώσεις να μη δίνει σημασία «γιατί όσο η ΝΔ βρίσκεται στην εξουσία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Όλα τα παραπάνω πέρασαν στα ψιλά της επικαιρότητας και δεν κινητοποίησαν σχεδόν καθόλου τις πολιτικές δυνάμεις.

Καλά, στη ΝΔ είναι προφανές ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους. Εδώ, το μισό υπουργικό συμβούλιο βρισκόταν υπό παρακολούθηση και κανείς δεν απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη για εξηγήσεις, ενώ κανείς υπουργός δεν πήγε στη δίκη για να καταθέσει ώστε να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση.

Υποτονικές είναι, πάντως και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά... χλιαρές. Προφανώς, υπάρχει ακόμα η πεποίθηση πως η υπόθεση των υποκλοπών έχει "κουράσει" και δεν βοηθά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 11:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές
Αυτοδιοίκηση

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ