Στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική - Ε, και;

Στη δίκη για τις υποκλοπές υπήρξε μάρτυρας που κατάθεσε πως στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την ίδια υπόθεση οι ερωτήσεις που απάντησε ήταν στημένες. Εσείς; Όλα καλα; Για τους πολιτικούς μας φαίνεται πως είναι όλα καλά...

Ουδείς, άλλωστε αντέδρασε στα όσα είπε στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές ο Στέφανος Τρίμπαλης. Ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel που έκανε εξαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού και συνδέεται με την Intelexa του Predator, είπε στο δικαστήριο πως στην πραγματικότητα ήταν ένας αχυράνθρωπος, που σύρθηκε στην εξεταστική να καταθέσει, με στημένες ερωτήσεις.

«Όταν πήγα μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν στενό του συνεργάτη. Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: "Εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά», είπε.

Παράλληλα, κατέθεσε ότι από την αρχή των αποκαλύψεων σχετικά με το Predator δεχόταν διαβεβαιώσεις να μη δίνει σημασία «γιατί όσο η ΝΔ βρίσκεται στην εξουσία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Όλα τα παραπάνω πέρασαν στα ψιλά της επικαιρότητας και δεν κινητοποίησαν σχεδόν καθόλου τις πολιτικές δυνάμεις.

Καλά, στη ΝΔ είναι προφανές ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους. Εδώ, το μισό υπουργικό συμβούλιο βρισκόταν υπό παρακολούθηση και κανείς δεν απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη για εξηγήσεις, ενώ κανείς υπουργός δεν πήγε στη δίκη για να καταθέσει ώστε να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση.

Υποτονικές είναι, πάντως και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά... χλιαρές. Προφανώς, υπάρχει ακόμα η πεποίθηση πως η υπόθεση των υποκλοπών έχει "κουράσει" και δεν βοηθά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις.