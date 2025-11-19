Γέμισε με υπουργούς το απουσιολόγιο στη δίκη για τις υποκλοπές

Οι πολιτικοί στη χώρα μας υποστηρίζουν σχεδόν μονότονα (σε κάθε ευκαιρία) ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να διευκολύνουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ότι την εμπιστεύονται και βρίσκονται πάντα στη διάθεσή της για να λάμψει η αλήθεια. Για να χυθεί άπλετο φως και να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Αυτά ισχύουν στα λόγια, αλλά σίγουρα δεν ισχύουν για την περίπτωση των παρακολουθήσεων.

Μπορεί να μην το βλέπετε καθημερινά στις ειδήσεις, αλλά η δίκη για τις υποκλοπές με χρήση του παράνομου λογισμικού Predator βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει συμπληρώσει ήδη επτά συνεδριάσεις με τις καταθέσεις προσώπων που αποδεδειγμένα παρακολουθούνταν.

Από τη μακρά λίστα των πολιτικών προσώπων που είχαν "παγιδευθεί", όμως, μόλις δύο κατέθεσαν στο δικαστήριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χρήστος Σπίρτζης. Οι υπόλοιποι;

Τον Ιούλιο του 2023 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημέρωσε 87 φυσικά πρόσωπα ότι έπεσαν θύματα του Predator. Ανάμεσά τους πολλά μέλη του τότε υπουργικού συμβουλίου και φυσικά η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Αποδεδειγμένα, ο Κωστής Χατζηδάκης (τότε υπουργός Ενέργειας, νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) παρακολουθούνταν και από το Predator και από την ΕΥΠ, αλλά προφανώς δεν το θεωρεί τόσο σοβαρό θέμα για να ασχοληθεί σε δικαστικό επίπεδο.

Το ίδιο έκριναν και αρκετοί ακόμα υπουργοί (Γεωργιάδης, Γεραπετρίτης, Δένδιας, Κικίλιας κα) στα κινητά των οποίων είχε "εγκατασταθεί" το Predator. Θεώρησαν πως παρότι ήταν μέλη της κυβέρνησης δεν θέλουν να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσε ένας ιδιώτης και ποιος ήταν εν τέλει αυτός. Γιατί λέει δεν είχαν τίποτα να κρύψουν. Σύμφωνοι.

Κανείς, όμως, δεν έκρινε απαραίτητο να πάει στη δίκη να καταθέσει και να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να βγάλει άκρη; Ξαφνικά και όλως τυχαίως, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπουργοί (που παραμένουν υπουργοί) έχασαν το μεράκι της συνεισφοράς στο έργο της δικαιοσύνης. Για να προστατεύσουν το αξίωμά τους και εν τέλει το δημοκρατικό πολίτευμα. Όχι, αφού είναι "καθαροί", ας τους παρακολουθούν όσο θέλουν.

Τα συμπεράσματα δικά σας...