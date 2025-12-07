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Ο Καμμένος εξηγεί γιατί άφησε την πολιτική, αλλά και πώς μπορεί να επιστρέψει
Πολιτική
13:59 - 07 Δεκ 2025

Ο Καμμένος εξηγεί γιατί άφησε την πολιτική, αλλά και πώς μπορεί να επιστρέψει

Reporter.gr Newsroom
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Για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε την Κυριακή (7/12) στην ΕΡΤ ο Πάνος Καμμένος και δήλωσε πως ουσιαστικό το μόνο του παράπονο στη συνεργασία τους ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών.

«Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι' αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Και θεωρώ ότι ήταν αυτό το μεγαλύτερο λάθος του Τσίπρα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρώην υπουργός.

Συμπλήρωσε, δε, ότι η αποχώρησή του ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει την αντίθεσή του. «Γι' αυτό αποσύρθηκα από την πολιτική και τα υπουργεία. Και αρχηγός κόμματος ήμουν και έφυγα γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αντιδράσω».

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Στο ερώτημα, αν θα επιστρέψει στην πολιτική, απάντησε πως δεν το αποκλείει «αν ο χώρος δεν καλύπτεται».

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