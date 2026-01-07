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Ποιος (πρέπει να) φοβάται την Μαρία Καρυστιανού
Ανεμοδείκτης
12:50 - 07 Ιαν 2026

Ποιος (πρέπει να) φοβάται την Μαρία Καρυστιανού

Άγγελος Κωβαίος
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Ηταν αναμενόμενο, αλλά φαίνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού κάνει πρώτη την κίνηση και προχωρεί στη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Ασχέτως της όποιας κριτικής μπορεί κανείς να ασκήσει, η ουσία είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα επιδράσει καταλυτικά. Και από εκεί κι έπειτα θα αρχίσει να αναζητείται και να διερευνάται ποιος ωφελείται πολιτικά από την παρουσία ενός τέτοιου κόμματος και ποιος όχι.

Στο στόχαστρο της Καρυστιανού βρίσκεται, όπως φαίνεται στις δηλώσεις της, κατά προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, που λογικά θα πρέπει να προβληματιστεί για τα δικά του πολιτικά σχέδια. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και, εν γένει, με όλο το λεγόμενο αντισυστημικό μπλοκ. Οσο για το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τις προοπτικές του και τη στρατηγική του, αν θέλει να αποφύγει την τρίτη ή και τέταρτη θέση στις εκλογές. Πιθανώς όμως αυτές οι εξελίξεις να επιδράσουν θετικά και στη συσπείρωση γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν αναμονή λοιπόν των επίσημων ανακοινώσεων για την ίδρυση του κόμματος και των πρώτων δημοσκοπήσεων με τα νέα δεδομένα…

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 13:37
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