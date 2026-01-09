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Ένας (μόνο) χρόνος Τραμπ
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16:04 - 09 Ιαν 2026

Ένας (μόνο) χρόνος Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Παρακολουθώντας τη σαρωτική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι λάθος να μην αποδεχθεί κανείς τη νέα συνθήκη και την αλλαγή των όρων του παγκόσμιου γεωπολιτικού παιχνιδιού.

Ο αμερικανός Πρόεδρος δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν λογαριάζει όρια και κανόνες, ενεργεί με μοναδικό γνώμονα το αμερικανικό συμφέρον ή όπως εκείνος το ορίζει, αξιοποιεί την στρατιωτική και οικονομική ισχύ στο έπακρο και περιφρονεί κάθε έννοια διατυπώσεων, πολιτικών και μη. Επιβάλει δασμούς όποτε και όπως θέλει, παρεμβαίνει περισσότερο ή λιγότερο ανορθόδοξα στην Ουκρανία, στη διαμάχη Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας ή όπου αλλού και καθημερινώς δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι εννοούσε όσα έλεγε προεκλογικά. Αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται.

Σε συνέχεια των όσων συνέβησαν στη Βενεζουέλα, αναμένεται τώρα η συνέχεια για την Λατινική Αμερική, αλλά και τα όσα θα συμβούν στο νέο έτος, μετά το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο, που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και με τα μάτια στραμμένα στην Ταϊβάν. Παρακολουθώντας αυτά, οφείλει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ο Τραμπ μόλις σε λίγες ημέρες συμπληρώνει έναν χρόνο της δεύτερης θητείας του. Απομένουν άλλα τρία…

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 16:18
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