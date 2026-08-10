Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα (10/8) εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την αναμόρφωση της προσέγγισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απέναντι στους παιδικούς εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με προσχέδιο του διατάγματος που περιήλθε στην κατοχή του CNN, το εκτεταμένο διάταγμα προτείνει τη μείωση του συνολικού αριθμού των εμβολιασμών που συνιστώνται για τα παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους και την κατανομή του εθνικού προγράμματος παιδικών εμβολιασμών σε τρεις κατηγορίες.

Παράλληλα, προτείνει το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) να χορηγείται ως τρία ξεχωριστά εμβόλια, αντίθετα με την ευρεία επιστημονική συναίνεση, αλλά σε συμφωνία με την επιμονή του Τραμπ τους τελευταίους μήνες ότι το ευρέως χορηγούμενο εμβόλιο θα πρέπει να τροποποιηθεί.

«Το MMR, νομίζω, θα πρέπει να χορηγείται ξεχωριστά. Αυτό βασίζεται σε αυτό που αισθάνομαι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ το περασμένο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του διατάγματος, η νέα πολιτική της κυβέρνησης θα προβλέπει ότι όλα τα παιδιά θα συνιστάται να εμβολιάζονται κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς, της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη, της πολιομυελίτιδας, του αιμόφιλου τύπου b (Hib), της πνευμονιοκοκκικής νόσου, του HPV και της ανεμοβλογιάς.

Μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα συνιστάται να λαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), καθώς και εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Α, της ηπατίτιδας Β, του μηνιγγιτιδόκοκκου Β, του μηνιγγιτιδόκοκκου ACWY και του δάγκειου πυρετού. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το ισχύον πρόγραμμα, το οποίο συνιστά σε όλα τα παιδιά να λαμβάνουν τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα εμβόλια.

Αρκετά από αυτά, όπως τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας, θα υπάγονται στη διαδικασία «κοινής λήψης απόφασης», δηλαδή σε συζητήσεις μεταξύ των γονέων και του γιατρού του παιδιού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης τα εμβόλια κατά του ροταϊού, του μηνιγγιτιδόκοκκου, της γρίπης και της Covid-19.

Η Washington Post ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε πληροφορίες για το προσχέδιο του εκτελεστικού διατάγματος.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του Τραμπ κινείται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια κατεύθυνση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) τον Ιανουάριο, με στόχο τη μείωση του αριθμού των συνιστώμενων εμβολίων στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών. Ιατρικές οργανώσεις προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας το αναθεωρημένο πρόγραμμα και δικαστής αποφάνθηκε υπέρ τους.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για τη λήψη περισσότερων μέτρων σχετικά με το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, καθώς και για την εντατικοποίηση των προσπαθειών διερεύνησης πιθανών συνδέσεων μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, να σημειωθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επιστημονικές μελέτες για τα εμβόλια, οι οποίες δεν έχουν καταδείξει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει σύνδεση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας, πραγματοποιείται παρά τις μακροχρόνιες επιφυλάξεις πολιτικών συμβούλων του Τραμπ, οι οποίοι θεωρούν ότι η προώθηση αμφιλεγόμενων πολιτικών για τα εμβόλια είναι ευρέως αντιδημοφιλής και θα μπορούσε να αποξενώσει ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.