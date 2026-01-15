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Υπουργικό Συμβούλιο για πέντε
Ανεμοδείκτης
15:35 - 15 Ιαν 2026

Υπουργικό Συμβούλιο για πέντε

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Μία γενική παρατήρηση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης (15/1) σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, χωρίς συγκεκριμένους αποδέκτες… ή μήπως και όχι;  

Στην ίδια συνέντευξη, κατά την οποία χαρακτήρισε τα αγροτικά μπλόκα ως «αηδία» (και μας πληροφόρησε ότι έχει κάνει φύλλο και φτερό τον Μαξ Βέμπερ), ο υπουργός δεν ξέχασε να σημειώσει πως στις μεγάλες κρίσεις, λίγοι βγαίνουν μπροστά και τρώνε τη λάσπη, ενώ οι περισσότεροι λουφάζουν για να προστατεύσουν το πολιτικό τους προφίλ.

Προφανώς, συμπεριέλαβε εαυτόν στην ομάδα των… τολμηρών. Προφανώς, δεν συμπεριέλαβε τον κ. Δένδια, γύρω από το όνομά του οποίου έτρεχε μία παράπλευρη συζήτηση την ίδια ώρα, χωρίς βέβαια να του ρίξει ευθέως τα «βέλη».

Το καλύτερο, δε, ήρθε όταν ρωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να λάβει μέτρα για όσους «κρύβονται», με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά: «Τι να κάνει ο Μητσοτάκης να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο υπουργικό Συμβούλιο».

Ειλικρινές, αυθόρμητο και – αν μη τι άλλο – χαριτωμένο.

Άλλωστε, όπως σημείωσε, μία υπόσχεση «έδωσε ο Άδωνις στον Άδωνι» όταν αποφάσισε τη μεγάλη κάθοδο στον πολιτικό στίβο· πως θα λέει πάντα αυτό που σκέφτεται…

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 16:50
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