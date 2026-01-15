Γεωργιάδης: Τα μπλόκα είναι αηδία, ο Μητσοτάκης έδειξε μεγάλη ανοχή

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σήμερα (15/1) για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, το κόμμα Καρυστιανού και τις σχέσεις του με το Νίκο Δένδια.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Παραπολιτικά 90,1», ο Υπουργός Υγείας μίλησε αρχικά για τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία λόγω της έξαρσης της γρίπης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για απλές εισαγωγές και όχι για εισαγωγές σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι πρόκειται κυρίως για ανεμοβλίαστους συμπολίτες και επέστησε την προσοχή ότι η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία. Τέλος, σημείωσε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς επίκειται νέο κύμα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία του εμβολιασμού.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκδηλώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των μπλόκων. Όπως χαρακτηριστικά είπε:

«Έχω την εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτή η αηδία, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα είναι αηδία αλλιώς τι είναι εξυπνάδα; Είναι μεγάλη αηδία. Είναι φασισμός, είναι παρανομία, είναι απαίσιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή, πιστεύω ότι με τη συνάντηση που θα κάνουν αύριο θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα πάμε παρακάτω».

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για πολιτικά υποκινούμενες κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η ανοχή της κοινωνίας στους κλειστούς δρόμους έχει εξαντληθεί. Επιπλέον, σημείωσε ότι «η πηγή του κακού είναι οι ίδιες οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις πρέπει να κοπούν όλες».

Ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από το επερχόμενο κόμμα Καρυστιανού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ίδια απελύθη από το Σύλλογο των Συγγενών. Ταυτόχρονα, σχολίασε ότι είναι πολύ νωρίς να έχει κανείς εικόνα για την πολιτική ταυτότητα του κομμάτος, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι κυρίως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση είναι που πρέπει να «ανησυχούν».

Κλείνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με το Νίκο Δένδια λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Υπάρχουν γενικώς στην πολιτική κάποιοι που εκτιμούν την διάθεση του προσωπικού τους πολιτικού προφίλ και κεφαλαίου σημαντικότερη από τις παρατάξεις τους και τις κυβερνήσεις τους. Αυτό δεν το λέω για τον κ. Δένδια, είναι ένα πιο γενικό φαινόμενο. Αν το συγκεκριμενοποιούσα στον κ. Δένδια θα ήμουν πολύ άδικος με τον κ. Δένδια».