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Η περιφέρεια των υπουργών και ο… μουτζούρης των εκλογών
Ανεμοδείκτης
13:22 - 26 Ιαν 2026

Η περιφέρεια των υπουργών και ο… μουτζούρης των εκλογών

Άγγελος Κωβαίος
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Μπορεί κατά την  επίσημη εκδοχή οι εκλογές να απέχουν ακόμη περίπου έναν χρόνο, όμως οι ενδιαφερόμενοι για τις υποψηφιότητες παίρνουν ήδη θέσεις.

Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με την φωτογραφική τροπολογία για την οικογενειακή υπόθεση της Ολγας Κεφαλογιάννη, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Εκεί εκλέγονται σήμερα η υπουργός Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο καθηγητής Αγγελος Συρίγος.

Προμηνύεται όμως σκληρή μάχη στην περιφέρεια των υπουργών, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ακούγεται ότι θα είναι και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ποιος «θα βρεθεί με τον μουτζούρη», θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον…

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 13:55
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