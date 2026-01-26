Η περιφέρεια των υπουργών και ο… μουτζούρης των εκλογών

Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με την φωτογραφική τροπολογία για την οικογενειακή υπόθεση της Ολγας Κεφαλογιάννη, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Εκεί εκλέγονται σήμερα η υπουργός Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο καθηγητής Αγγελος Συρίγος.
Προμηνύεται όμως σκληρή μάχη στην περιφέρεια των υπουργών, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ακούγεται ότι θα είναι και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ποιος «θα βρεθεί με τον μουτζούρη», θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον…