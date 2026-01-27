Γίνεται όλο και καλύτερο: Διαβούλευση και για τα ελληνοτουρκικά θέλει η Καρυστιανού

Μετά τη συνέντευξή της στην οποία πρότεινε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το θέμα των αμβλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού «ξαναχτύπησε», με μία ανάρτηση αυτή τη φορά, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να την (μας) ενημερώσει για το τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν, ώστε να κρίνουν οι πολίτες αν πρέπει να γίνει η συνάντηση.

Και καλά, στο θέμα των αμβλώσεων εύλογα αναρωτιέται κανείς αν η κυρία Καρυστιανού, πέραν όλων των άλλων, δεν γνωρίζει ότι οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι νόμιμες εδώ και 40 χρόνια, οπότε τι να τεθεί σε διαβούλευση, γιατί και πώς.

Στα ελληνοτουρκικά όμως κάπου δυσκολεύεται κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό από όσα λέει η επίδοξη αρχηγός κόμματος. Οσο και αν είναι εκτός πολιτικής, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν δομές, υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, επίσημες διαδικασίες, προετοιμασίες συναντήσεων που ενίοτε πρέπει να είναι μυστικές και απόρρητες και τόσες άλλες παράμετροι; Και, τέλος πάντων, πιστεύει ότι και αυτό το ζήτημα είναι αντικείμενο διαβούλευσης; Ή μήπως και ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με δημοψηφίσματα; Αν μη τι άλλο, η συνεχής δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού θα είναι χρήσιμη, για πολλούς λόγους…

{https://x.com/mkaristianou/status/2015766511789420752}